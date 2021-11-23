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Adele abandona entrevista após saber que jornalista não ouviu seu disco

Segundo PageSix, ela teria saído furiosa; entrevistador se desculpa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 10:21

Adele abandona entrevista após jornalista não ouvir seu disco
Adele abandona entrevista após jornalista não ouvir seu disco Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Adele, 33, abandonou uma entrevista no meio depois de saber do jornalista que com ela batia um papo que ele nem sequer tinha ouvido seu novo disco, "30".
De acordo com o PageSix, a cantora britânica teria saído furiosa do local após o apresentador da Seven Network, Matt Doran, cometer a gafe. Também haveria um show de de duas horas especialmente para sua emissora que foi cancelado.
Dessa forma, a Austrália se tornou o único mercado no mundo que não teve uma entrevista frente a frente com Adele para promover o lançamento do álbum.
"Matt foi repreendido. Ele deveria ter feito a pesquisa", disse uma fonte ao revelar que o apresentador acabou sendo suspenso por duas semanas.
Ao site The Australian, o jornalista se desculpou. "Quando me sentei para entrevistar Adele, não sabia que havia recebido por e-mail uma prévia de seu álbum inédito. Foi um descuido, mas não um desprezo deliberado. Este é o e-mail mais importante que já perdi", disse Doran.
A equipe de Chico Buarque negou que Adele tenha plagiado o músico em sua canção "To Be Loved", do seu último álbum, "30".
Neste fim de semana, internautas apontaram semelhanças entre "Eu Te Amo", composta por Chico e Tom Jobim, e "To Be Loved", de Adele. O maestro Luiz Cláudio Ramos chegou a ser acionado para analisar as composições, mas a equipe do cantor afirmou à reportagem que não há nenhuma semelhança entre as duas músicas.
A reportagem procurou a Sony Music, que representa Adele no Brasil, mas não obteve resposta oficial até a publicação desta reportagem.
No mês passado, a cantora britânica foi acusada pelo compositor Toninho Geraes de plagiar "Mulheres", uma canção sua eternizada na voz de Martinho da Vila, em "Million Years Ago", faixa que faz parte do álbum "25", lançado em 2015.

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