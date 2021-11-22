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Novo álbum

Spotify restringe opção shuffle na plataforma após pedido de Adele

'Nossa arte conta uma história, e nossas histórias devem ser ouvidas da forma como pretendemos', justificou a cantora, que lançou o álbum '30', sobre sua crítica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 11:12

A cantora Adele
A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele
Depois de um pedido feito pela cantora britânica Adele, o serviço de streaming Spotify decidiu retirar o modo de reprodução aleatória, também conhecido como shuffle, como a configuração padrão aos usuários na hora em que escolhem um álbum para ouvir.
"Nós não criamos álbuns com tanto esmero e reflexão na listagem de faixas sem uma razão. Nossa arte conta uma história e nossas histórias devem ser ouvidas da forma como pretendemos", explicou a cantora em seu perfil no Twitter.
A gigante do streaming concordou em acatar o pedido da estrela para tocar automaticamente as músicas na ordem da curadoria do artista. "Tudo por você", respondeu a conta oficial do Spotify na rede social.
Segundo o Washington Post, o Spotify ainda não se pronunciou dando mais detalhes a respeito da decisão, mas a opção de shuffle (representada por duas setas cruzadas) continuava visível quando um usuário clicava para conferir uma música específica do disco.
Adele lançou oficialmente o álbum 30 na sexta-feira, 19, e tem conquistado uma repercussão positiva desde então.
A reclamação sobre o modo shuffle ser uma configuração pré-definida do Spotify já recebe reclamações de parte dos usuários há alguns anos.
A decisão de agora, porém, dividiu opiniões nas redes sociais, com alguns fãs concordando com a visão de Adele e outros destacando que cada usuário sabe decidir a melhor forma de consumir a arte.

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