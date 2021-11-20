Carnaval 2022: Rio de Janeiro pode exigir comprovante vacinal de turistas

Apresentação da escola de samba Viradouro no primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em 2020 Crédito: Marcelo Fonseca/Folhapress

O aumento de casos de Covid-19 em outros países fez o Rio de Janeiro acender o alerta para o carnaval, que recebe um grande número de turistas. Segundo o jornal Extra, a prefeitura do Rio pode exigir o comprovante de vacinação de estrangeiros que chegarem para a folia. O pedido ao Ministério da Saúde teria sido feito em outubro e, segundo o scretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a prefeitura segue esperando um posicionamento do órgão.

A declaração de Daniel Soranz foi dada durante uma audiência pública virtual da Comissão Especial do Carnaval da Câmara de Vereadores do Rio, presidida por Tarcísio Motta (PSOL).

"O passaporte vacinal é a única medida que a gente ainda estuda manter na cidade: a gente já cobrou do Ministério da Saúde que avalie a solicitação do passaporte para pessoas de outros países que venham ao Brasil, e o Ministério está apreciando essa situação. Para os cariocas, a gente vai definir, ao longo das próximas semanas, se a gente mantém o passaporte vacinal, se aumenta a cobrança dele a outros setores da sociedade ou se a gente já vai alcançar uma cobertura vacinal tão alta (no carnaval) que não será mais necessário", disse Soranz.