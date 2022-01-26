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Bradley Cooper revela que cogitou se aposentar da atuação durante a pandemia

Ator voltou atrás na decisão após convite para filme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:41

O ator Bradley Cooper revelou que cogitou se aposentar da atuação durante a pandemia
O ator Bradley Cooper revelou que cogitou se aposentar da atuação durante a pandemia Crédito: Reuters/Folhapress
A pandemia mexeu com a mente do ator Bradley Cooper, 47. Tanto que ele revelou em conversa com o ator Mahershala Ali que cogitou se aposentar da atuação. O papo foi registrado pela Variety.
De acordo com ele, que não quis explicar os motivos detalhadamente, ele só voltou atrás na decisão depois de receber um convite irrecusável do cineasta Paul Thomas Anderson no drama "Licorice Pizza" (2021).
"A única razão para eu não ter parado de atuar foi o Paul Thomas Anderson. Quando ele me ligou para me chamar para esse filme, eu acho que teria me contentado em apenas abrir uma porta nele. Eu faria qualquer coisa", contou.
Cooper teve de fazer a transição do filme "O Beco do Pesadelo" (2021) para "Licorice Pizza". "Interrompemos 'O Beco do Pesadelo', eu tinha deixado a minha barba e o estúdio estava torcendo para que eu não tivesse Covid, porque precisávamos retomar as filmagens. Mas eu disse [para Paul Thomas Anderson]: 'não há nenhuma chance que eu fique de fora'", emendou.
Cooper ainda celebrou o fato de ter podido entrar no longa logo de início. "Comecei junto com todo mundo, o que foi maravilhoso, ao invés de chegar com o filme já rolando. Passei três semanas com o Paul. Vi todos os testes de câmeras. Ele me ensinou sobre lentes, coisas que nunca soube. Ele é incrível."
Atualmente, o artista se prepara para dublar o guaxinim Rocket em "Guardiões da Galáxia Vol. 3". O astro também vai dirigir e estrelar o filme "Maestro", produção da Netflix, de acordo com a Variety. Inicialmente, o responsável pela direção seria Steven Spielberg.

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