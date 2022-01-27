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Lucas protagoniza o primeiro beijo do "BBB 22"

O "amasso" entre o capixaba e Eslovênia aconteceu durante a "Festa do Líder" e não agradou Natália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 09:36

Beijo do capixaba Lucas e Eslovênia no
Beijo do capixaba Lucas e Eslovênia no "BBB 22" Crédito: Globo
O capixaba Lucas Bissoli e a pernambucana Eslovênia protagonizaram o primeiro beijo da edição do "BBB 22". Durante a "Festa do Líder", de Douglas Silva, os "pipocas" acabaram se envolvendo depois de uma "força" dos brothers Pedro Scooby e Paulo André.
Lucas e Eslô já estavam conversando há um tempo no canto da festa, mas foi após um pedido de Vyni que tudo começou. O cearense, que está completando 24 anos nesta quinta-feira (27), pediu para os amigos da pipoca darem um selinho como presente. O beijão veio logo na sequência.
Mas nem tudo são flores. A sister Natália não gostou de ver a cena, entrou para o quarto e começou a chorar. Enquanto se lamentava, a moça revelou que gostaria de apertar o botão de desistência para deixar o programa. Segundo ela,  o beijo de Lucas e Eslovênia foi um "gatilho".

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Na tarde da quarta-feira (26), Lucas e Natália ficaram agarrados na piscina. Na ocasião, o participante falou que a sister era o seu porto seguro no programa.

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