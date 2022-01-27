Lucas protagoniza o primeiro beijo do "BBB 22"

Beijo do capixaba Lucas e Eslovênia no "BBB 22" Crédito: Globo

O capixaba Lucas Bissoli e a pernambucana Eslovênia protagonizaram o primeiro beijo da edição do "BBB 22". Durante a "Festa do Líder", de Douglas Silva, os "pipocas" acabaram se envolvendo depois de uma "força" dos brothers Pedro Scooby e Paulo André.

Lucas e Eslô já estavam conversando há um tempo no canto da festa, mas foi após um pedido de Vyni que tudo começou. O cearense, que está completando 24 anos nesta quinta-feira (27), pediu para os amigos da pipoca darem um selinho como presente. O beijão veio logo na sequência.