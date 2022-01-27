Lucas protagoniza o primeiro beijo do "BBB 22"

O capixaba Lucas Bissoli e a pernambucana Eslovênia protagonizaram o primeiro beijo da edição do "BBB 22". Durante a "Festa do Líder", de Douglas Silva, os "pipocas" acabaram se envolvendo depois de uma "força" dos brothers Pedro Scooby e Paulo André.
Lucas e Eslô já estavam conversando há um tempo no canto da festa, mas foi após um pedido de Vyni que tudo começou. O cearense, que está completando 24 anos nesta quinta-feira (27), pediu para os amigos da pipoca darem um selinho como presente. O beijão veio logo na sequência.
Mas nem tudo são flores. A sister Natália não gostou de ver a cena, entrou para o quarto e começou a chorar. Enquanto se lamentava, a moça revelou que gostaria de apertar o botão de desistência para deixar o programa. Segundo ela, o beijo de Lucas e Eslovênia foi um "gatilho".