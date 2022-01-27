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Paulo Vieira diz que quadro no "BBB 22" é diferente de tudo o que já fez

Humorista vai comandar o Big Terapia a partir desta quarta-feira (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 08:03

Paulo Vieira no Big Terapia
Paulo Vieira no Big Terapia Crédito: João Cotta/Globo
Paulo Vieira, 29, estreou nesta quarta-feira (26) o Big Terapia, novo quadro de humor do BBB 22 (Globo). A ideia da atração é fazer uma análise bem humorada das interações e atitudes dos confinados, além de fazer uma "sessão de terapia" com o eliminado da semana.
"Eu amei ser pago para fazer os comentários que eu faço na minha casa", disse o humorista sobre o quadro. "Além disso, a equipe do Big é feita de pessoas que estão lá há muitos anos, inclusive fazendo comédia dentro desse programa que é tão diferente de tudo o que eu já fiz. Estou confiando 100% neles e acreditando que a gente vai fazer um excelente trabalho."
Para o quadro de estreia, Vieira vai contar com a participação de Luciano Estevan, que foi o primeiro eliminado do programa. Ele vai receber "dicas" para lidar com a vida pós-confinamento na "casa mais vigiada do país".
"Um participante está voltando ao programa, agora para ser entrevistado. Isso é muito legal!", comemora o humorista. "Então, estou feliz e grato por essa confiança de poder fazer esse papo dentro do BBB.
Apesar de brincar com o ator e dançarino, que ficou conhecido por querer ser mais famoso que Beyoncé, o humorista diz que tudo foi feito com acolhimento. "Eu quis que ele risse comigo de tudo o que aconteceu com ele no BBB", declarou Vieira.

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