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Do "BBB" para a realidade

Dá para evitar ser "cancelado"? Veja o que especialista diz a respeito do assunto

A onda de rejeição na web preocupa muitos internautas. O efeito de excluir, isolar e até mesmo atacar uma pessoa por uma ação pode gerar sérias consequências e traumas psicológicos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:03

Karol Conká volta aos palcos após dois anos
Karol Conká saiu do BBB com uma rejeição de  Crédito: TV Globo/Reprodução
Você tem medo de ser "cancelado" nas redes sociais? Há algum tempo, o verbo “cancelar” entrou no dicionário, principalmente, dos internautas. Uma palavra ou pensamento dito de forma ofensiva pode se tornar um motivo de cancelamento. Ou seja, excluir, isolar e atacar a pessoa que agiu de forma errada.
A palavra “cancelado” ganhou ainda mais força no "Big Brother Brasil". Entre os casos que ganhou os holofotes está a participação da cantora Karol Conká, que ficou marcada por uma onda de ódio nas redes sociais após sair do "BBB 21" com 99,17% de rejeição do público.  Segundo a psicóloga Milena Careta, a proporção dos cancelamentos têm aumentado bastante nos últimos anos.
“Hoje, o cancelamento ganhou uma dimensão maior por conta das redes sociais. Isso acaba gerando inúmeros sentimentos nas pessoas, antes mesmo do cancelamento de fato chegar. Há uma preocupação e um medo de ser cancelado publicamente”, comentou Milena.
Apesar de toda a repercussão, fica um questionamento: Tem como não ser cancelado? A psicóloga explica que não existe uma receita ou um passo a passo para evitar a rejeição nas redes. Ela diz que o comportamento de “cancelar” o outro está diretamente relacionado à intolerância e à dificuldade em conviver com o diferente, como uma forma de ato de protesto.
Entretanto, Milena acredita que há algumas maneiras de evitar, de certa forma, o cancelamento virtual. A especialista afirma que os ingredientes principais são empatia e bom senso. Por isso, é preciso ficar atento em algumas situações cotidianas que envolvem assuntos mais "delicados".
“Primeiramente, se você tem medo de ser ‘cancelado’, deve partir do princípio da empatia. É de extrema importância analisar os efeitos de suas falas e comportamentos no outro. Também é necessário estar antenado com as notícias através de informações verídicas sobre o que acontece no mundo. Só depois devemos manifestar a nossa opinião da forma mais sensata”, ressaltou a psicóloga.
O ator Lucas Penteado foi um dos participantes cancelados por causa de suas atitudes no
O ator Lucas Penteado foi um dos participantes cancelados do "BBB 21" Crédito: TV Globo/ Reprodução
Outro ponto que a profissional reforçou foi sobre manter a educação em todas as circunstâncias. Milena endossa que é fundamental ter disciplina e respeito todas às vezes que alguém for manifestar algum tipo de opinião. Ofender uma pessoa é o primeiro passo para ser cancelado.
"Temos que deixar claro que, mesmo seguindo essas dicas, o risco de cancelamento ainda existe. Mas é importante olhar para as nossas emoções no dia a dia. Elas favorecem a inteligência emocional. Só assim podemos crescer e pensar da melhor maneira", frisou Milena.
A especialista alerta: é importante que tanto quem cancela quanto quem é cancelado tenha consciência da magnitude que este movimento pode gerar. O cancelamento pode despertar sentimentos de exclusão e isolamento, gerando sensações de fracasso, incapacidade e, em alguns casos, aumento do nível de ansiedade e até depressão.

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