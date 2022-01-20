"BBB 22": Arthur Aguiar protagonizou relacionamento abusivo; veja como identificar

Integrante do "Camarote", Arthur Aguiar começa o jogo sendo um dos nomes mais falados dessa edição Crédito: Globo/Raquel Cunha

O ator e cantor Arthur Aguiar entrou na casa do "BBB 22" na tarde desta quinta-feira (20). Integrante do "Camarote", o carioca começa o jogo sendo um dos nomes mais falados dessa edição. Tudo por conta de seu relacionamento com a coach, influenciadora fitness e ex-participante do "BBB9", Mayra Cardi. A relação é constantemente questionada pelos fãs da moça nas redes sociais.

O relacionamento começou em 2017. Um ano depois, o casal teve a primeira filha, Sophia. No entanto, após 16 traições (!) de Arthur e inúmeras polêmicas, o casamento teve um fim em 2020.

A ex-"BBB" revelou que foi vítima de um relacionamento abusivo. "Vivi em um relacionamento manipulador, onde era traída. Resolvi contar para vocês da maneira mais dura e direta, porque cansei de mentir para mim mesmo. Decidi parar para que eu pare de criar expectativas sobre o outro e, principalmente, para que eu pare de me enganar”, declarou na época. Em 2021, se contradizendo, a ex-BBB perdoou o ator e os dois reataram a relação.

Recentemente, a ex-"BBB" foi muito criticada ao sair em defesa do marido após críticas por ter reatado a relação. "Meu marido, e não é defendendo, também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para 'comer' o maior número de mulheres", disse a famosa ao podcast do Joel Jota.

SINAIS

A profissional conta que a manipulação é um indício muito forte de um relacionamento abusivo. "Sendo uma característica muito comum do abusador, isolar a vítima e se vitimizar. Isso acontece quando a gente percebe que está perdendo o controle da situação".

A psicóloga clínica e da família Patrícia Assis Dummer explica que algumas atitudes podem ser consideradas abusivas no relacionamento. "O ciúme, por exemplo, pode ser identificado como algo normal e até sinônimo de amor. Porém, o abusador pode agir de forma sútil, impondo mudanças de comportamento que levam a vítima a anular suas próprias vontades, a afastar-se do convívio e do contato com familiares e amigos".

Outra característica do abusador é compensar a falha com atitudes românticas momentâneas. Após traições, brigas, atitudes de desvalorização e humilhações, é comum compensar com gestos de afeto, que silenciam a vítima.

AUTOESTIMA

Muitas vezes existe uma dificuldade de assimilar que o relacionamento não vai dar certo porque há o desejo de manter a relação a todo custo. Patrícia Assis Dummer diz o que fazer quando apenas um lado está a fim de manter a relação.

"A primeira atitude é reconhecer que está vivendo um relacionamento em que não existe trocas saudáveis. Faça isso pesando na balança, avaliando os pontos negativos e positivos do relacionamento. Principalmente se existem situações que impactam a autoestima de maneira negativa. É muito comum a vítima se sentir desvalorizada", diz a especialista.

A profissional conta que existem inúmeros motivos que podem levar alguém a permanecer em uma relação abusiva. Uma delas é acreditar na mudança do outro.

"Porém, a mudança só será possível se a outra parte estiver comprometida em mudar. Outra questão é a dependência financeira, o que obriga a vítima a suportar comportamentos manipuladores do abusador".