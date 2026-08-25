Dia Nacional da Educação Infantil reforça desafios da inclusão 

Os desafios educacionais enfrentados por pessoas com deficiência , incluindo as visuais, ainda são expressivos. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025, 21,3% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais eram analfabetas, índice quatro vezes maior do que o registrado entre pessoas sem deficiência (5,2%). Além disso, 63,1% não tinham instrução ou não haviam concluído o ensino fundamental, enquanto entre as pessoas sem deficiência esse percentual era de 32,3%.