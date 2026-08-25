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Operação

PM anuncia ocupação do Complexo de Israel, no Rio, por tempo indeterminado

O território é controlado pelo TCP (Terceiro Comando Puro), principal rival do Comando Vermelho, e foi apelidado de Complexo de Israel pelo perfil de dominação do traficante Peixão

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 14:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2026 às 14:21
A Polícia Militar do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira (24) que vai fazer uma ocupação por tempo indeterminado nos bairros de Vigário Geral, Parada de Lucas e Cordovil, na zona norte. A região é conhecida como Complexo de Israel.
O território é controlado pelo TCP (Terceiro Comando Puro), principal rival do Comando Vermelho, e foi apelidado de Complexo de Israel pelo perfil de dominação do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.
Investigações apontam que o grupo persegue a prática de religiões de matriz africana dentro da área de domínio e usa símbolos de Israel, como a bandeira do país e nomes mencionados no Velho Testamento.
Nesta segunda-feira (24), quatro pessoas foram presas em uma operação da PM que tentou coibir a atuação do TCP na área, marcada pelo roubo de veículos e cargas. A ação também mirou a prática de intolerância religiosa do grupo.
A operação provocou resistência da facção. Dois caminhões foram incendiados, e dois sentidos da avenida Brasil, a principal via expressa do Rio, foram fechados.
Policiais apreenderam dois fuzis, duas granadas, drogas e rádio transmissor.
A PM diz que a ocupação, iniciada na tarde desta segunda, tem como objetivo "restabelecer a sensação de segurança da população". Os policiais vão fazer cerco e patrulhamento no entorno das comunidades de Parada de Lucas, Cordovil, Pica-Pau e Cinco Bocas.
"A região tem sido alvo de ações criminosas, como a instalação de barricadas, a abertura de valas pelo tráfico de drogas em vias de acesso e nas proximidades de residências, além de episódios de intolerância religiosa promovidos por integrantes de grupos criminosos", diz a PM em nota.
Além dos batalhões da área, participam das ações o grupamento aeromóvel, o batalhão especializado em vias expressas e o batalhão de motocicletas. Eles vão atuar nas vias que cortam a região, como a avenida Brasil e a rodovia Presidente Dutra. A PM diz que a ocupação terá o apoio de ambulâncias.

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