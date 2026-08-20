Senac-ES abre 260 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

O Senac Espírito Santo está com 260 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG).
As chances estão distribuídas entre polos da instituição em diferentes municípios capixabas. São oferecidas formações nos cursos técnicos em Administração, Logística, Recursos Humanos, Transações Imobiliárias, Qualidade, Desenvolvimento de Sistemas, Secretariado, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.
O candidato deve atender aos requisitos estabelecidos no edital, como renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Podem participar estudantes e trabalhadores, empregados ou desempregados.
A idade mínima varia de 15 a 18 anos, dependendo do curso escolhido. Também é necessário observar a escolaridade exigida para cada formação: o candidato deve ter concluído o ensino médio ou estar cursando, no mínimo, o segundo ano.
Para o Curso Técnico em Transações Imobiliárias, é necessário ter concluído ou estar cursando pelo menos o terceiro ano do ensino médio.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 8 de setembro, no Portal EAD Senac.
O candidato pode concorrer a apenas uma vaga por CPF e deve consultar previamente o edital completo para verificar os requisitos e o polo escolhido.
De acordo com a instituição, a seleção será realizada considerando o polo e o curso escolhidos e seguirá a ordem de inscrição (com data e horário) e o envio correto e completo da documentação exigida.
Vagas PSG EAD - Cursos Técnicos
Prazo: até 8 de setembro, às 17h
Início dos cursos: 19 de outubro de 2026
Inscrição: Portal EAD Senac
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