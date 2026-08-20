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Qualificação

Senac-ES abre 260 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

Oportunidades são para formações em áreas como Tecnologia da Informação, Gestão, Segurança, Comércio e Meio Ambiente

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 14:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 ago 2026 às 14:44
Jovem assistindo aula no notebook - videoaula
Oportunidade para estudar sem sair de casa Ivan Samkov/ Pexels

O Senac Espírito Santo está com 260 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG).


As chances estão distribuídas entre polos da instituição em diferentes municípios capixabas. São oferecidas formações nos cursos técnicos em Administração, Logística, Recursos Humanos, Transações Imobiliárias, Qualidade, Desenvolvimento de Sistemas, Secretariado, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.


O candidato deve atender aos requisitos estabelecidos no edital, como renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Podem participar estudantes e trabalhadores, empregados ou desempregados.

A idade mínima varia de 15 a 18 anos, dependendo do curso escolhido. Também é necessário observar a escolaridade exigida para cada formação: o candidato deve ter concluído o ensino médio ou estar cursando, no mínimo, o segundo ano.


Para o Curso Técnico em Transações Imobiliárias, é necessário ter concluído ou estar cursando pelo menos o terceiro ano do ensino médio.


As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 8 de setembro, no Portal EAD Senac.  

O candidato pode concorrer a apenas uma vaga por CPF e deve consultar previamente o edital completo para verificar os requisitos e o polo escolhido.


De acordo com a instituição, a seleção será realizada considerando o polo e o curso escolhidos e seguirá a ordem de inscrição (com data e horário) e o envio correto e completo da documentação exigida.

SERVIÇO

Vagas PSG EAD - Cursos Técnicos

  • Prazo: até 8 de setembro, às 17h

  • Início dos cursos: 19 de outubro de 2026

  • Inscrição: Portal EAD Senac  

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