Senac-ES abre 260 vagas gratuitas em cursos técnicos a distância

O Senac Espírito Santo está com 260 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade de Educação a Distância (EAD). As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG).





As chances estão distribuídas entre polos da instituição em diferentes municípios capixabas. São oferecidas formações nos cursos técnicos em Administração, Logística, Recursos Humanos, Transações Imobiliárias, Qualidade, Desenvolvimento de Sistemas, Secretariado, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.





O candidato deve atender aos requisitos estabelecidos no edital, como renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Podem participar estudantes e trabalhadores, empregados ou desempregados.