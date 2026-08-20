Papo de Eleições destaca encolhimento do PSD e influência do PL na chapa de Pazolini

No terceiro episódio do programa Papo de Eleições de 2026, realizado por A Gazeta e CBN Vitória, transmitido nesta quinta-feira (20), os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas analisam as movimentações políticas mais recentes do período eleitoral. Confira o vídeo acima.
São destaques desta edição, conduzida por Fernanda Queiroz, o encolhimento do PSD, que teve mais uma baixa recente; a influência do PL de Magno Malta à chapa do candidato a governador Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e o apoio do prefeito de Vila Velha (PSDB), Arnaldinho Borgo, a Emanuela Pedroso, a Manu, na busca por uma cadeira na Câmara dos Deputados.
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O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.
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