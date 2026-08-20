AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Papo de Eleições destaca encolhimento do PSD e influência do PL na chapa de Pazolini

Letícia Gonçalves e Vitor Vogas analisam as movimentações políticas mais recentes do período eleitoral

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 14:38

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

20 ago 2026 às 14:38

No terceiro episódio do programa Papo de Eleições de 2026, realizado por A Gazeta e CBN Vitória, transmitido nesta quinta-feira (20), os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas analisam as movimentações políticas mais recentes do período eleitoral. Confira o vídeo acima.


São destaques desta edição, conduzida por Fernanda Queiroz, o encolhimento do PSD, que teve mais uma baixa recente; a influência do PL de Magno Malta à chapa do candidato a governador Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e o apoio do prefeito de Vila Velha (PSDB), Arnaldinho Borgo, a Emanuela Pedroso, a Manu, na busca por uma cadeira na Câmara dos Deputados.


CONFIRA INFORMAÇÕES COMPLETAS DE CADA CANDIDATO DO ES


O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta. 

Leia mais sobre Eleições 2026 

Número de candidatos registrados para as eleições cai até 30% no ES

Em 2026, o ciclo Hartung-Casagrande chega ao fim no ES — ou quase

Papo de Eleições destaca encolhimento do PSD e influência do PL na chapa de Pazolini

IA, impulsionamento e bots: veja regras da campanha eleitoral nas redes sociais

Por que a eleição para o Senado é especialmente importante desta vez?

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Arnaldinho Borgo PSD Lorenzo Pazolini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Faixa delimitada por cones na Terceira Ponte é ampliada no sentido Vitória
Imagem de destaque
Vitória anuncia mais três obras para revitalizar o Centro; veja quais
Imagem de destaque
O vendedor de carros da Bélgica que se tornou príncipe após ter parentesco com a família real confirmado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados