Pazolini e Ricardo estão empatados no 2º turno para governo do ES, mostra Quaest

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), a pedido da TV Gazeta, mostra que Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 41% das intenções de voto, contra 39% de Ricardo Ferraço (MDB) na simulação de segundo turno para o governo do Espírito Santo.
A distância de três pontos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura um empate técnico entre o ex-prefeito de Vitória e o governador.
No levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Pazolini tinha 38% das menções de voto, contra 43% de Ricardo.
Já em eventual confronto entre o ex-prefeito da Capital e Helder Salomão (PT), Pazolini aparece 33 pontos percentuais à frente, com 54% das intenções de voto, tendo oscilado um ponto percentual para cima em relação ao último levantamento. O petista tem 21%, mesma pontuação de setembro.
Em cenário de segundo turno com Ricardo e Helder, 56% dos eleitores preferem o candidato à reeleição, enquanto 17% optam pelo petista. Antes, Ricardo era mencionado por 54%, e Helder, por 18%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.
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