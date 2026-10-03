Pazolini e Ricardo estão empatados no 2º turno para governo do ES, mostra Quaest

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), a pedido da TV Gazeta, mostra que Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 41% das intenções de voto, contra 39% de Ricardo Ferraço (MDB) na simulação de segundo turno para o governo do Espírito Santo.





A distância de três pontos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura um empate técnico entre o ex-prefeito de Vitória e o governador.





No levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Pazolini tinha 38% das menções de voto, contra 43% de Ricardo.





Já em eventual confronto entre o ex-prefeito da Capital e Helder Salomão (PT), Pazolini aparece 33 pontos percentuais à frente, com 54% das intenções de voto, tendo oscilado um ponto percentual para cima em relação ao último levantamento. O petista tem 21%, mesma pontuação de setembro.





Em cenário de segundo turno com Ricardo e Helder, 56% dos eleitores preferem o candidato à reeleição, enquanto 17% optam pelo petista. Antes, Ricardo era mencionado por 54%, e Helder, por 18%.