AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Pazolini e Ricardo estão empatados no 2º turno para governo do ES, mostra Quaest

Levantamento divulgado neste sábado (3) testou três cenários de confronto com os candidatos mais mencionados pelos eleitores do Espírito Santo

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 19:32

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 out 2026 às 19:32

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), a pedido da TV Gazeta, mostra que Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 41% das intenções de voto, contra 39% de Ricardo Ferraço (MDB) na simulação de segundo turno para o governo do Espírito Santo


A distância de três pontos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura um empate técnico entre o ex-prefeito de Vitória e o governador. 


No levantamento anterior, divulgado em 25 de setembro, Pazolini tinha 38% das menções de voto, contra 43% de Ricardo. 


Já em eventual confronto entre o ex-prefeito da Capital e Helder Salomão (PT), Pazolini aparece 33 pontos percentuais à frente, com 54% das intenções de voto, tendo oscilado um ponto percentual para cima em relação ao último levantamento. O petista tem 21%, mesma pontuação de setembro. 


Em cenário de segundo turno com Ricardo e Helder, 56% dos eleitores preferem o candidato à reeleição, enquanto 17% optam pelo petista. Antes, Ricardo era mencionado por 54%, e Helder, por 18%.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada nos dias 2 e 3 de outubro, com 1.800 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.

Leia mais sobre Eleições 2026

Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES

Quaest: Casagrande tem 31% e Evair e Maguinha, 18% dos votos válidos para o Senado no ES

Quaest: Direita não bolsonarista e católicos impulsionam Pazolini na reta final

Pazolini e Ricardo estão empatados no 2º turno para governo do ES, mostra Quaest

Pazolini tem 45%; Ricardo, 41%; e Helder, 12% dos votos válidos para o governo do ES, diz Quaest

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Governo do ES ricardo ferraço Lorenzo Pazolini Helder Salomão Pesquisa Quaest Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão
O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest
Imagem BBC Brasil
Pesquisas para presidente: o que elas dizem na véspera da eleição – e o que mostravam em 2022 e 2018
Imagem de destaque
Datafolha: Lula tem 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro 42% no 1º turno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados