Número de candidatos registrados para as eleições cai até 30% no ES

Na corrida eleitoral deste ano, 25 partidos do Espírito Santo apresentaram pedido de registro de candidatura visando à disputa dos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual.





Os dados consolidados pela Justiça Eleitoral até a tarde da última quarta-feira (19) indicam queda de até 30% no número de candidaturas proporcionais (para cargos de deputado federal e estadual) registradas no pleito deste ano, no comparativo às informações referentes às eleições de 2022.





Considerando os dados gerais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em que constam candidaturas e pedidos de renúncia ao pleito pendentes de análise e liberação pela Justiça Eleitoral, são 402 candidaturas a deputado estadual, contra 519 em 2022 (queda de 22,5%) e 135 para deputado federal, diante de 193 no último pleito (diminuição de 30%).





O prazo geral para os registros terminou em 15 de agosto. Já a data-limite para que todos os pedidos de registro de candidatura estejam julgados, com decisões publicadas, é 14 de setembro.





Para o advogado eleitoral Hélio Maldonado, mestre em Direito, a queda no volume de chapas registradas pelos diretórios partidários é motivada, principalmente, por mudanças no regramento eleitoral e na reestruturação partidária a cada pleito.