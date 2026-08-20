Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa são atrações de festival em Santa Teresa; veja programação

Santa Teresa se prepara para dois fins de semana de música boa, cultura e valorização dos artistas capixabas. O Festival de Música Primavera Teresense 2026 começa nesta sexta-feira (21) e reúne, além de uma competição de compositores do Espírito Santo, nomes como Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa e Nenhum de Nós na programação.





A primeira etapa acontece de 21 a 23 de agosto, na Praça Primo Sancio, na tradicional Rua do Lazer, com as semifinais do festival e apresentações de artistas autorais de diferentes municípios capixabas. Ao todo, nove compositores disputam uma vaga na grande final, marcada para 4 de setembro, no Parque de Exposições de Santa Teresa.





A competição é uma das principais atrações do evento e coloca a produção autoral capixaba no centro da programação. Os participantes apresentam suas próprias composições diante do público e concorrem a prêmios em dinheiro, troféus e oportunidades de novos shows.





Na primeira fase, o público poderá conhecer os nove semifinalistas e acompanhar apresentações das bandas Soul Pop, de pop rock; Red Rock Band, também de pop rock; Novelo, com repertório de brasilidades; e Máfia do Samba.





Os três compositores classificados para a final voltam ao palco no dia 4 de setembro. O vencedor receberá o Troféu Beija-flor, R$ 2,5 mil, uma guitarra da Backstage e ainda terá direito a dois shows em eventos produzidos pelo Instituto Panela de Barro, com cachê de até R$ 3 mil. O segundo colocado leva o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, enquanto o terceiro recebe o Troféu Quaresmeira e R$ 1,5 mil. Também haverá uma premiação por aclamação popular, o Troféu Ipê Amarelo, no valor de R$ 1 mil.