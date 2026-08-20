Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa são atrações de festival em Santa Teresa; veja programação

Santa Teresa se prepara para dois fins de semana de música boa, cultura e valorização dos artistas capixabas. O Festival de Música Primavera Teresense 2026 começa nesta sexta-feira (21) e reúne, além de uma competição de compositores do Espírito Santo, nomes como Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa e Nenhum de Nós na programação.
A primeira etapa acontece de 21 a 23 de agosto, na Praça Primo Sancio, na tradicional Rua do Lazer, com as semifinais do festival e apresentações de artistas autorais de diferentes municípios capixabas. Ao todo, nove compositores disputam uma vaga na grande final, marcada para 4 de setembro, no Parque de Exposições de Santa Teresa.
A competição é uma das principais atrações do evento e coloca a produção autoral capixaba no centro da programação. Os participantes apresentam suas próprias composições diante do público e concorrem a prêmios em dinheiro, troféus e oportunidades de novos shows.
Na primeira fase, o público poderá conhecer os nove semifinalistas e acompanhar apresentações das bandas Soul Pop, de pop rock; Red Rock Band, também de pop rock; Novelo, com repertório de brasilidades; e Máfia do Samba.
Os três compositores classificados para a final voltam ao palco no dia 4 de setembro. O vencedor receberá o Troféu Beija-flor, R$ 2,5 mil, uma guitarra da Backstage e ainda terá direito a dois shows em eventos produzidos pelo Instituto Panela de Barro, com cachê de até R$ 3 mil. O segundo colocado leva o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, enquanto o terceiro recebe o Troféu Quaresmeira e R$ 1,5 mil. Também haverá uma premiação por aclamação popular, o Troféu Ipê Amarelo, no valor de R$ 1 mil.
Depois das semifinais de agosto, o festival retorna em setembro com uma programação ainda maior no Parque de Exposições. A sexta-feira (4) será dedicada à grande final do concurso, seguida pelos shows de Cadu Caruzo, em um especial Cazuza, e Nenhum de Nós.
No sábado (5), a programação começa com Jackson Lima e segue com Rádio Táxi até o show mais aguardado da noite: Os Paralamas do Sucesso, que sobem ao palco às 22h.
O encerramento, no domingo (6), terá Carro Velho, Casaca e Samuel Rosa, que fecha a programação musical do festival às 22h.
Além dos shows, entre os dias 5 a 7 de setembro acontecerá a Expo Flores na Praça da Cultura, no Centro, com atrações culturais e produtos da agricultura familiar.
Rua do lazer - 21 a 23 de agosto
Sexta-feira (21)
18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026
19h – Junior Bocca – Filhos da Terra (Serra)
19h30 – Marisa Loss – Eleve (Santa Teresa)
20h – Arthur Zimerer – Pisa Longe (Cariacica)
20h30 – Soul Pop (Pop Rock)
23h – Encerramento
Sábado (22)
15h30 – Red Rock Band
SAB – 22/08
18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026
19h – Elisa Alves – Indagações (Santa Teresa)
19h30 – Entre Estranhos – Canela (Santa Maria de Jetibá)
20h – Igor Colombo – Fútil (Vila Velha)
20h30 – Novelo (Brasilidades)
23h – Encerramento
Domingo (23)
11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026
12h – Pedro Hoisel e Cris Diniz – Em Cada Canto (Vitória)
12h30 – Sara Garcindo – O Avesso (Piúma)
13h – Cesar Baldan – Displicência (Vitória)
13h30 – Máfia do Samba
15h30 – Encerramento
Parque de Exposições - 04 a 06 de setembro
Sexta - 04/09
18h - Abertura e final do Festival de Música
20h - Cadu Caruzo (Especial Cazuza)
22h - Nenhum de Nós
Sábado - 05/09
17h - Abertura
18h - Jackson Lima
20h - Rádio Táxi
22h - Os Paralamas do Sucesso
Domingo - 06/09
17h - Abertura
17h30 - Carro Velho
19h30 - Casaca
22h - Samuel Rosa
Praça da Cultura - (5 a 7 de setembro)
Expo Flores, produtos da agricultura familiar e atrações culturais
Festival de Música Primavera Teresense 2026 - Santa Tereza
Data: de 21 a 23 de agosto e 4 a 6 de setembro
Local: rua do lazer (21 a 23 de agosto), Parque de Exposições (4 a 6 de setembro) e Praça da Cultura (5 a 7 de setembro)
Entrada gratuita