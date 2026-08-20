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Festival de Música Primavera Teresense 2026

Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa são atrações de festival em Santa Teresa; veja programação

Festival acontece em dois fins de semana, com apresentações de artistas capixabas, premiações e shows de Os Paralamas do Sucesso, Cadu Caruzo, Samuel Rosa e Nenhum de Nós
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 14:59

Os Paralamas do Sucesso fará show em Santa Teresa
Os Paralamas do Sucesso fará show em Santa Teresa Reprodução/Instagram@osparalamas

Santa Teresa se prepara para dois fins de semana de música boa, cultura e valorização dos artistas capixabas. O Festival de Música Primavera Teresense 2026 começa nesta sexta-feira (21) e reúne, além de uma competição de compositores do Espírito Santo, nomes como Os Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa e Nenhum de Nós na programação.


A primeira etapa acontece de 21 a 23 de agosto, na Praça Primo Sancio, na tradicional Rua do Lazer, com as semifinais do festival e apresentações de artistas autorais de diferentes municípios capixabas. Ao todo, nove compositores disputam uma vaga na grande final, marcada para 4 de setembro, no Parque de Exposições de Santa Teresa.


A competição é uma das principais atrações do evento e coloca a produção autoral capixaba no centro da programação. Os participantes apresentam suas próprias composições diante do público e concorrem a prêmios em dinheiro, troféus e oportunidades de novos shows.


Na primeira fase, o público poderá conhecer os nove semifinalistas e acompanhar apresentações das bandas Soul Pop, de pop rock; Red Rock Band, também de pop rock; Novelo, com repertório de brasilidades; e Máfia do Samba.


Os três compositores classificados para a final voltam ao palco no dia 4 de setembro. O vencedor receberá o Troféu Beija-flor, R$ 2,5 mil, uma guitarra da Backstage e ainda terá direito a dois shows em eventos produzidos pelo Instituto Panela de Barro, com cachê de até R$ 3 mil. O segundo colocado leva o Troféu Orquídea e R$ 2 mil, enquanto o terceiro recebe o Troféu Quaresmeira e R$ 1,5 mil. Também haverá uma premiação por aclamação popular, o Troféu Ipê Amarelo, no valor de R$ 1 mil.

Paralamas, Samuel Rosa e mais shows

Depois das semifinais de agosto, o festival retorna em setembro com uma programação ainda maior no Parque de Exposições. A sexta-feira (4) será dedicada à grande final do concurso, seguida pelos shows de Cadu Caruzo, em um especial Cazuza, e Nenhum de Nós.


No sábado (5), a programação começa com Jackson Lima e segue com Rádio Táxi até o show mais aguardado da noite: Os Paralamas do Sucesso, que sobem ao palco às 22h.


O encerramento, no domingo (6), terá Carro Velho, Casaca e Samuel Rosa, que fecha a programação musical do festival às 22h.

Cadu Caruzo apresentará em Santa Teresa
Cadu Caruzo apresentará em Santa Teresa Reprodução/Instagram@cadu_caruzo

Além dos shows, entre os dias 5 a 7 de setembro acontecerá a Expo Flores na Praça da Cultura, no Centro, com atrações culturais e produtos da agricultura familiar. 

Veja abaixo a programação completa

Rua do lazer - 21 a 23 de agosto

Sexta-feira (21)


18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026

19h – Junior Bocca – Filhos da Terra (Serra)

19h30 – Marisa Loss – Eleve (Santa Teresa)

20h – Arthur Zimerer – Pisa Longe (Cariacica)

20h30 – Soul Pop (Pop Rock)

23h – Encerramento


Sábado (22) 


15h30 – Red Rock Band

SAB – 22/08

18h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026

19h – Elisa Alves – Indagações (Santa Teresa)

19h30 – Entre Estranhos – Canela (Santa Maria de Jetibá)

20h – Igor Colombo – Fútil (Vila Velha)

20h30 – Novelo (Brasilidades)

23h – Encerramento


Domingo (23)


11h – Abertura Festival de Música Primavera Teresense 2026

12h – Pedro Hoisel e Cris Diniz – Em Cada Canto (Vitória)

12h30 – Sara Garcindo – O Avesso (Piúma)

13h – Cesar Baldan – Displicência (Vitória)

13h30 – Máfia do Samba

15h30 – Encerramento


Parque de Exposições - 04 a 06 de setembro

Sexta - 04/09


18h - Abertura e final do Festival de Música 

20h - Cadu Caruzo (Especial Cazuza) 

22h - Nenhum de Nós


Sábado - 05/09


17h - Abertura 

18h - Jackson Lima 

20h - Rádio Táxi 

22h - Os Paralamas do Sucesso


Domingo - 06/09 


17h - Abertura 

17h30 - Carro Velho 

19h30 - Casaca 

22h - Samuel Rosa


Praça da Cultura - (5 a 7 de setembro)

Expo Flores, produtos da agricultura familiar e atrações culturais

Serviço

Festival de Música Primavera Teresense 2026 - Santa Tereza


Data: de 21 a 23 de agosto e 4 a 6 de setembro

Local: rua do lazer (21 a 23 de agosto), Parque de Exposições (4 a 6 de setembro) e Praça da Cultura (5 a 7 de setembro)

Entrada gratuita


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