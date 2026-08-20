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Gastronomia

Já provou pastel de angu? Aprenda a fazer essa receita tradicional mineira em casa

Aprenda a preparar esse quitute saboroso e clássico de Minas Gerais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 14:54

O pastel de angu é um clássico da culinária mineira (Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock)
O pastel de angu é um clássico da culinária mineira Crédito: Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock

O pastel de angu é um clássico da culinária mineira, especialmente associado à cidade de Itabirito, onde a receita ganhou destaque e se tornou parte da tradição gastronômica local. Preparado com uma massa à base de fubá e recheado com carne moída, o quitute combina simplicidade, sabor e características marcantes da cozinha regional.

A seguir, confira como preparar a receita tradicional de pastel de angu!

Pastel de angu com carne moída (Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock)
Pastel de angu com carne moída Crédito: Imagem: Alexander Canas Arango | Shutterstock

Pastel de angu com carne moída

Ingredientes

Massa

  • 500 g de fubá
  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de polvilho azedo
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 colheres de sopa de óleo

Recheio

  • 250 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de cominho
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Junte a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até que fique bem cozida e soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsa e cominho. Misture bem e desligue o fogo. Reserve até esfriar.

Massa

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o sal, o bicarbonato e o óleo. Adicione o fubá aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, mexendo até obter uma massa firme. Desligue o fogo, transfira a massa para uma superfície limpa e, ainda quente, acrescente o polvilho azedo. Misture e sove cuidadosamente até formar uma massa homogênea e maleável.

Divida a massa em porções e abra cada uma com as mãos, formando discos. Coloque uma porção da carne no centro, dobre a massa ao meio e pressione as bordas para fechar bem. Em outra frigideira funda, aqueça o óleo em fogo médio-alto e frite os pastéis até ficarem dourados. Retire e deixe escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

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