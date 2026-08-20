Já provou pastel de angu? Aprenda a fazer essa receita tradicional mineira em casa

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o sal, o bicarbonato e o óleo. Adicione o fubá aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, mexendo até obter uma massa firme. Desligue o fogo, transfira a massa para uma superfície limpa e, ainda quente, acrescente o polvilho azedo. Misture e sove cuidadosamente até formar uma massa homogênea e maleável.