Aprenda a como tirar cheiro da geladeira

Antes de limpar a geladeira, retire todos os alimentos e verifique as datas de validade, descartando os produtos vencidos, estragados ou que apresentem alteração de aparência, textura ou cheiro.





Aproveite também para verificar potes e embalagens abertas. Um alimento aparentemente pequeno pode ser suficiente para deixar um odor forte no interior da geladeira.





Retire as prateleiras, gavetas e demais peças removíveis e lave-as separadamente com água e detergente neutro e depois seque completamente antes de recolocá-las.





Com o eletrodoméstico vazio, passe um pano macio ou uma esponja com água e detergente neutro nas paredes internas, cantos e superfícies, dando atenção especial às áreas onde podem ter ocorrido derramamentos.



Depois, passe um pano úmido para retirar os resíduos de detergente e finalize com um pano limpo e seco.





Além disso, antes de utilizar produtos de limpeza, confira as orientações do fabricante da geladeira e evite misturar diferentes produtos químicos durante a limpeza.

Lembrando que as borrachas de vedação podem acumular restos de alimentos e sujeira nas dobras, tornando-se uma fonte de mau cheiro.



Então, limpe cuidadosamente toda a extensão da borracha com um pano ou escova macia e detergente neutro. Após isso, remova os resíduos com um pano úmido e seque bem.