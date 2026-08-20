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Limpeza

Aprenda a como tirar cheiro da geladeira

Saiba, em ordem, como limpar a geladeira para retirar o odor e quais produtos utilizar para a limpeza

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 15:12

Públicado em 

20 ago 2026 às 15:12
Clube A Gazeta

Colunista

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Descubra formas de manter a sua geladeira limpa. Fonte: Canva

A geladeira é responsável por conservar diferentes tipos de alimentos no dia a dia, mas a mistura de cheiros pode deixar o interior do eletrodoméstico com um odor desagradável. Alimentos abertos, recipientes mal vedados, líquidos derramados e produtos esquecidos por muito tempo estão entre as causas mais comuns.

Para eliminar o mau cheiro, porém, não basta apenas mascarar o odor. É importante identificar a origem, fazer uma boa limpeza e adotar alguns cuidados para evitar que o problema volte. Confira as dicas.

Limpeza da geladeira

Antes de limpar a geladeira, retire todos os alimentos e verifique as datas de validade, descartando os produtos vencidos, estragados ou que apresentem alteração de aparência, textura ou cheiro.

Aproveite também para verificar potes e embalagens abertas. Um alimento aparentemente pequeno pode ser suficiente para deixar um odor forte no interior da geladeira.

Retire as prateleiras, gavetas e demais peças removíveis e lave-as separadamente com água e detergente neutro e depois seque completamente antes de recolocá-las.

Com o eletrodoméstico vazio, passe um pano macio ou uma esponja com água e detergente neutro nas paredes internas, cantos e superfícies, dando atenção especial às áreas onde podem ter ocorrido derramamentos.

Depois, passe um pano úmido para retirar os resíduos de detergente e finalize com um pano limpo e seco.

Além disso, antes de utilizar produtos de limpeza, confira as orientações do fabricante da geladeira e evite misturar diferentes produtos químicos durante a limpeza.

Lembrando que as borrachas de vedação podem acumular restos de alimentos e sujeira nas dobras, tornando-se uma fonte de mau cheiro.

Então, limpe cuidadosamente toda a extensão da borracha com um pano ou escova macia e detergente neutro. Após isso, remova os resíduos com um pano úmido e seque bem.

Geladeira Electrolux Frost Free 431L Efficient AutoSense Duplex Branca (TF70) 220V

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Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 415 Litros Inox - BRM52MK 110V

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Geladeira Intuitive+ Panasonic BB71 Frost Free Inverter 511L Black Glass - NR-BB71GV7BB 220V

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Neutralizadores de odor

Depois da limpeza, o bicarbonato de sódio pode ser utilizado como um recurso simples para ajudar a neutralizar odores. Coloque algumas colheres de sopa de bicarbonato em um recipiente aberto e deixe dentro da geladeira, e busque trocar o conteúdo periodicamente para manter sua eficácia.

O bicarbonato não substitui a limpeza. Se houver algum alimento estragado ou líquido derramado, é necessário remover a fonte do odor.

Outra alternativa utilizada para absorver odores é o pó de café. Coloque uma pequena quantidade em um recipiente aberto e deixe dentro da geladeira por algumas horas ou durante a noite. Assim como o bicarbonato, ele deve ser usado apenas como complemento depois que a geladeira estiver limpa.

Neutralizador De Odores, Soin, Secar, Geladeira, 38 Gramas

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Noviça - Neutralizador de Odores da Geladeira e Freezer em Plástico, Bettanin

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E se o cheiro continuar?

Se o odor persistir mesmo depois de retirar os alimentos e realizar uma limpeza completa, pode ser necessário verificar outras áreas do aparelho, como o dreno e a bandeja de coleta de água, seguindo as instruções do fabricante.

Quando o mau cheiro permanece sem uma causa aparente, o ideal é consultar o manual do eletrodoméstico ou procurar assistência técnica.

Dicas

Uma das melhores formas de prevenir o mau cheiro é armazenar os alimentos em recipientes bem fechados, pois reduz a mistura de aromas e também ajuda a conservar melhor os alimentos. Procure dar atenção especial para sobras de refeições, queijos, cebolas e outros alimentos com cheiro forte.


Outro ponto importante é estar atento aos líquidos derramados: molhos, leite, sucos e outros líquidos podem escorrer para as frestas e cantos da geladeira. Mesmo pequenas quantidades podem gerar odores desagradáveis depois de algum tempo.

Por isso, sempre que houver um derramamento, faça a limpeza imediatamente, antes que o líquido seque ou escorra para áreas de difícil acesso. Com esse guia de limpeza e a aplicação dessas dicas, a sua geladeira estará impecável e pronta para o uso, sem odores fortes.

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