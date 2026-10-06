Alcolumbre está 'determinado' a votar fim da 6x1, diz ministro; Flávio vê 'oportunismo'

O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira que tem uma proposta “infinitamente melhor” do que a PEC que está em discussão no Senado. “Eu tenho uma proposta infinitamente melhor do que essa proposta que está na mesa, que é dar liberdade para o trabalhador escolher a sua própria carga horária”, disse Flávio em entrevista à imprensa em Brasília.





O senador detalhou, por exemplo, que existem mães que precisam cuidar dos filhos e, por isso, não podem trabalhar em uma jornada diária de oito horas.





“E eu vou resolver dois problemas de uma vez só em situações como essa. Não apenas eu vou garantir a creche para essa mãe, porque ela vai ter um voucher que garanta uma vaga na creche privada, caso ela não consiga a vaga na creche pública, e ela possa montar a sua jornada de trabalho diária. Por exemplo, trabalhar quatro horas por dia”, detalhou.





O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou que o cerne de sua proposta é dar liberdade aos empregados. “Quem quer trabalhar mais vai trabalhar mais. Quem quer trabalhar menos, quem não consegue trabalhar mais, vai ter o direito de priorizar outras coisas na sua vida”, disse.





O senador também chamou a atual proposta de oportunista e criticou o timing da votação, próximo das eleições. “O governo Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento, achando que isso vai dar votos para ele”, declarou.





Ainda no campo das propostas, Flávio disse que pretende reduzir a carga tributária que incide hoje sobre folha de pagamento. “Eu vou fazer ‘tesouraço’ para reduzir impostos, reduzir burocracia.”