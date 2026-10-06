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Alimento na geladeira

Como conservar frutas na geladeira: 8 dicas para durarem mais

Banana, manga e abacate não gostam de frio antes de amadurecer. Morango e uva não gostam de umidade. Entenda o que cada fruta pede e como evitar que o dinheiro da feira vá para o lixo.

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 14:00

Públicado em 

06 out 2026 às 14:00
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Frutas organizadas na geladeira: separar as que liberam mais etileno das mais sensíveis ajuda a conservá-las por mais tempo.
Frutas organizadas na geladeira: separar as que liberam mais etileno das mais sensíveis ajuda a conservá-las por mais tempo. Imagem gerada por IA

Sábado de manhã, sacola cheia. Morangos vistosos, uvas firmes, bananas douradas, aquele mamão que a vendedora jurou estar no ponto. Na quarta-feira, a cena é outra: pelinho cinza no morango, banana escura, mamão que passou do ponto sem ninguém ter dado uma garfada.


Se isso soa familiar, o problema raramente é falta de cuidado. É falta de informação, porque ninguém ensina que cada fruta tem as próprias regras. E essa conta pesa. O Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), estima que cada pessoa no mundo desperdiçou 79 kg de alimentos em casa em 2022, e que 60% de todo o desperdício registrado acontece nos domicílios, mais do que no varejo e nos restaurantes somados. O mesmo estudo observa que países mais quentes tendem a desperdiçar mais alimentos frescos por pessoa nas residências. Segundo a ONU Brasil, o país ainda desenvolvia sua linha de base nacional de desperdício domiciliar na época da publicação.


Ou seja, boa parte da solução está na nossa cozinha. E começa com uma pergunta simples, que o Clube A Gazeta ajuda a responder: qual é o seu problema com as frutas?

Frutas que não devem ir para a geladeira (ou que ainda não)

1. Deixe amadurecer fora do frio. Banana, abacate, manga e mamão continuam amadurecendo depois de colhidos, graças ao etileno, hormônio vegetal que a própria fruta produz. Na geladeira, segundo reportagens que ouviram especialistas em conservação, esse processo é interrompido e a fruta perde sabor e muda de textura. A regra prática: fruta verde fica em local fresco, seco e arejado, longe do sol, até chegar ao ponto.


2. Madura? Aí a geladeira ajuda. Depois de maduras, mangas e mamões podem ir para a geladeira para manter a textura por mais tempo. O abacate no ponto pode ser refrigerado por um ou dois dias, e a banana bem madura por alguns dias, segundo o portal Como Cuidar da Saúde. Um aviso para não se assustar: a casca da banana escurece no frio, mas isso, por si só, não indica que a polpa estragou. O melhor sinal não está no calendário, e sim no ponto de maturação da fruta.

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Como guardar morango e uva na geladeira sem mofo

Aqui entra a tensão de que falamos no começo. De um lado, uma cartilha da Embrapa e da Ceagesp, citada pelo portal Receitas Já, orienta lavar o morango só na hora de consumir, porque a umidade acelera a deterioração. De outro, a orientação sanitária brasileira manda higienizar as frutas que serão comidas cruas. As duas coisas são verdadeiras, e a saída é uma só: higienize perto do consumo. Se precisar lavar antes, seque muito bem antes de guardar.


3. Lave na hora de comer. Frutas vermelhas e uva ficam na geladeira, em recipiente arejado, e não devem ser lavadas antes de guardar, porque a umidade favorece o mofo, orienta o guia de armazenamento da Seara. Evite empilhar: elas são delicadas e estragam com facilidade.


4. Forre com papel-toalha e dê um respiro. Para morangos inteiros, a recomendação é manter a fruta seca, forrar o pote com papel-toalha seco e deixar a tampa levemente encaixada, para não acumular umidade. Se aparecer condensação, troque o papel e seque a tampa. Potes com cesto escorredor ajudam: a água fica no fundo, longe da fruta.


5. Não deixe uma fruta contaminar a vizinha. Uma fruta com mofo contamina as outras rapidamente. Vale a olhada diária no pote e a retirada imediata das unidades comprometidas.

Frutas cortadas, higienização e o que fazer com o excesso

6. Cortou? Pote fechado e geladeira. Melancia, melão, abacaxi, manga e mamão depois de cortados devem ficar sempre refrigerados, em recipiente bem fechado, para evitar a proliferação de bactérias.


7. Higienize do jeito certo. Para frutas que serão consumidas cruas, o passo a passo comum nas orientações sanitárias brasileiras é: lavar uma a uma em água corrente, deixar de molho por cerca de 15 minutos em solução com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (ou água sanitária de 2% a 2,5% de cloro ativo) para cada litro de água, e enxaguar. O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-3) ressalta que o produto precisa ser indicado para uso em alimentos, sem alvejante e sem perfume, e que a etapa é dispensável para frutas que vão ao fogo ou cujas cascas são descartadas. Confira sempre o rótulo e a concentração.


8. Comprou demais? Congele. No caso do morango, a orientação é lavar, secar bem, retirar os cabinhos e congelar as frutas separadas antes de passar para um recipiente fechado. Evita o bloco único e rende vitamina e sobremesa.


Um cuidado extra com a fruteira. A Embrapa inclui banana, maçã, mamão, abacate, manga, tomate e pera entre as frutas que mais liberam etileno. Manter essas frutas longe das mais sensíveis ajuda a evitar amadurecimento precoce. Já a ideia de separar as bananas do cacho reduz a concentração de etileno entre elas, mas não interrompe o amadurecimento, já que cada fruta continua produzindo o gás.


O Clube A Gazeta selecionou itens vendidos que ajudam a colocar em prática o que você acabou de ler. A seguir, potes e utensílios para conservar frutas por mais tempo:

Para guardar morango, uva e frutas vermelhas
Pote Hermético Retangular 4 Litros Transparente com Escorredor

Pote Hermético Retangular 4 Litros Transparente com Escorredor

Pote empilhável com escorredor interno, quatro travas e anel de vedação em silicone. A água escorre para o fundo e não encosta nas frutas. Boa opção para quem compra mais de uma bandeja por semana.

Organizador de Geladeira com Escorredor Interno, 2,2 L

Organizador de Geladeira com Escorredor Interno, 2,2 L

Menor e mais ágil, atende bem a uma bandeja de morangos ou um cacho de uvas. O escorredor permite a lavagem e a conservação.

Para quem guarda frutas cortadas e organiza a geladeira
Kit 3 Potes com Tampa Hermética e Cesto Escorredor

Kit 3 Potes com Tampa Hermética e Cesto Escorredor

Três tamanhos (850 ml, 1.750 ml e 3.300 ml), livres de BPA e transparentes, o que ajuda a enxergar o que está lá dentro e a consumir primeiro o que está no limite. Serve para frutas cortadas, uvas e também folhas e legumes.

Organizador Grande com 3 Cestos 6L

Organizador Grande com 3 Cestos 6L

Oferece um sistema de ventilação inteligente para prolongar o frescor de frutas, legumes e hortaliças. Três cestos internos possibilitam separar alimentos semelhantes, evitando contaminação cruzada.

Para secar antes de guardar

Organizador e Secador de Saladas 5,5L

Organizador e Secador de Saladas 5,5L

Reúne secador e organizador em um só conjunto. Retirar o excesso de água depois de lavar é o passo que mais protege contra o mofo.

Secador De Salada Centrífuga Com Cesto Plasútil 2,8l

Secador De Salada Centrífuga Com Cesto Plasútil 2,8l

Uma versão mais compacta para atender a quem tem menos espaço.

Para as frutas que ficam fora da geladeira

Fruteira Aramada de Metal com Suporte para Penca de Banana e Base de Madeira

Fruteira Aramada de Metal com Suporte para Penca de Banana e Base de Madeira

A estrutura aramada deixa o ar circular, e o suporte mantém as bananas penduradas, longe das demais frutas.

Fruteira de mesa aramada 28cm Preta com base em madeira

Fruteira de mesa aramada 28cm Preta com base em madeira

Com esses ajustes, a feira de sábado dura mais, e a geladeira deixa de ser o lugar onde as boas intenções vão para estragar. Qual fruta você mais perde na sua casa? A resposta já diz por onde começar.

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