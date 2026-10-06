Como conservar frutas na geladeira: 8 dicas para durarem mais

Sábado de manhã, sacola cheia. Morangos vistosos, uvas firmes, bananas douradas, aquele mamão que a vendedora jurou estar no ponto. Na quarta-feira, a cena é outra: pelinho cinza no morango, banana escura, mamão que passou do ponto sem ninguém ter dado uma garfada.





Se isso soa familiar, o problema raramente é falta de cuidado. É falta de informação, porque ninguém ensina que cada fruta tem as próprias regras. E essa conta pesa. O Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), estima que cada pessoa no mundo desperdiçou 79 kg de alimentos em casa em 2022, e que 60% de todo o desperdício registrado acontece nos domicílios, mais do que no varejo e nos restaurantes somados. O mesmo estudo observa que países mais quentes tendem a desperdiçar mais alimentos frescos por pessoa nas residências. Segundo a ONU Brasil, o país ainda desenvolvia sua linha de base nacional de desperdício domiciliar na época da publicação.





Ou seja, boa parte da solução está na nossa cozinha. E começa com uma pergunta simples, que o Clube A Gazeta ajuda a responder: qual é o seu problema com as frutas?