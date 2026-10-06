Como conservar frutas na geladeira: 8 dicas para durarem mais

Sábado de manhã, sacola cheia. Morangos vistosos, uvas firmes, bananas douradas, aquele mamão que a vendedora jurou estar no ponto. Na quarta-feira, a cena é outra: pelinho cinza no morango, banana escura, mamão que passou do ponto sem ninguém ter dado uma garfada.
Se isso soa familiar, o problema raramente é falta de cuidado. É falta de informação, porque ninguém ensina que cada fruta tem as próprias regras. E essa conta pesa. O Relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), estima que cada pessoa no mundo desperdiçou 79 kg de alimentos em casa em 2022, e que 60% de todo o desperdício registrado acontece nos domicílios, mais do que no varejo e nos restaurantes somados. O mesmo estudo observa que países mais quentes tendem a desperdiçar mais alimentos frescos por pessoa nas residências. Segundo a ONU Brasil, o país ainda desenvolvia sua linha de base nacional de desperdício domiciliar na época da publicação.
Ou seja, boa parte da solução está na nossa cozinha. E começa com uma pergunta simples, que o Clube A Gazeta ajuda a responder: qual é o seu problema com as frutas?
1. Deixe amadurecer fora do frio. Banana, abacate, manga e mamão continuam amadurecendo depois de colhidos, graças ao etileno, hormônio vegetal que a própria fruta produz. Na geladeira, segundo reportagens que ouviram especialistas em conservação, esse processo é interrompido e a fruta perde sabor e muda de textura. A regra prática: fruta verde fica em local fresco, seco e arejado, longe do sol, até chegar ao ponto.
2. Madura? Aí a geladeira ajuda. Depois de maduras, mangas e mamões podem ir para a geladeira para manter a textura por mais tempo. O abacate no ponto pode ser refrigerado por um ou dois dias, e a banana bem madura por alguns dias, segundo o portal Como Cuidar da Saúde. Um aviso para não se assustar: a casca da banana escurece no frio, mas isso, por si só, não indica que a polpa estragou. O melhor sinal não está no calendário, e sim no ponto de maturação da fruta.
Aqui entra a tensão de que falamos no começo. De um lado, uma cartilha da Embrapa e da Ceagesp, citada pelo portal Receitas Já, orienta lavar o morango só na hora de consumir, porque a umidade acelera a deterioração. De outro, a orientação sanitária brasileira manda higienizar as frutas que serão comidas cruas. As duas coisas são verdadeiras, e a saída é uma só: higienize perto do consumo. Se precisar lavar antes, seque muito bem antes de guardar.
3. Lave na hora de comer. Frutas vermelhas e uva ficam na geladeira, em recipiente arejado, e não devem ser lavadas antes de guardar, porque a umidade favorece o mofo, orienta o guia de armazenamento da Seara. Evite empilhar: elas são delicadas e estragam com facilidade.
4. Forre com papel-toalha e dê um respiro. Para morangos inteiros, a recomendação é manter a fruta seca, forrar o pote com papel-toalha seco e deixar a tampa levemente encaixada, para não acumular umidade. Se aparecer condensação, troque o papel e seque a tampa. Potes com cesto escorredor ajudam: a água fica no fundo, longe da fruta.
5. Não deixe uma fruta contaminar a vizinha. Uma fruta com mofo contamina as outras rapidamente. Vale a olhada diária no pote e a retirada imediata das unidades comprometidas.
6. Cortou? Pote fechado e geladeira. Melancia, melão, abacaxi, manga e mamão depois de cortados devem ficar sempre refrigerados, em recipiente bem fechado, para evitar a proliferação de bactérias.
7. Higienize do jeito certo. Para frutas que serão consumidas cruas, o passo a passo comum nas orientações sanitárias brasileiras é: lavar uma a uma em água corrente, deixar de molho por cerca de 15 minutos em solução com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (ou água sanitária de 2% a 2,5% de cloro ativo) para cada litro de água, e enxaguar. O Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-3) ressalta que o produto precisa ser indicado para uso em alimentos, sem alvejante e sem perfume, e que a etapa é dispensável para frutas que vão ao fogo ou cujas cascas são descartadas. Confira sempre o rótulo e a concentração.
8. Comprou demais? Congele. No caso do morango, a orientação é lavar, secar bem, retirar os cabinhos e congelar as frutas separadas antes de passar para um recipiente fechado. Evita o bloco único e rende vitamina e sobremesa.
Um cuidado extra com a fruteira. A Embrapa inclui banana, maçã, mamão, abacate, manga, tomate e pera entre as frutas que mais liberam etileno. Manter essas frutas longe das mais sensíveis ajuda a evitar amadurecimento precoce. Já a ideia de separar as bananas do cacho reduz a concentração de etileno entre elas, mas não interrompe o amadurecimento, já que cada fruta continua produzindo o gás.
O Clube A Gazeta selecionou itens vendidos que ajudam a colocar em prática o que você acabou de ler. A seguir, potes e utensílios para conservar frutas por mais tempo:
Pote Hermético Retangular 4 Litros Transparente com Escorredor
Pote empilhável com escorredor interno, quatro travas e anel de vedação em silicone. A água escorre para o fundo e não encosta nas frutas. Boa opção para quem compra mais de uma bandeja por semana.
Organizador de Geladeira com Escorredor Interno, 2,2 L
Menor e mais ágil, atende bem a uma bandeja de morangos ou um cacho de uvas. O escorredor permite a lavagem e a conservação.
Kit 3 Potes com Tampa Hermética e Cesto Escorredor
Três tamanhos (850 ml, 1.750 ml e 3.300 ml), livres de BPA e transparentes, o que ajuda a enxergar o que está lá dentro e a consumir primeiro o que está no limite. Serve para frutas cortadas, uvas e também folhas e legumes.
Organizador Grande com 3 Cestos 6L
Oferece um sistema de ventilação inteligente para prolongar o frescor de frutas, legumes e hortaliças. Três cestos internos possibilitam separar alimentos semelhantes, evitando contaminação cruzada.
Para secar antes de guardar
Organizador e Secador de Saladas 5,5L
Reúne secador e organizador em um só conjunto. Retirar o excesso de água depois de lavar é o passo que mais protege contra o mofo.
Secador De Salada Centrífuga Com Cesto Plasútil 2,8l
Uma versão mais compacta para atender a quem tem menos espaço.
Para as frutas que ficam fora da geladeira
Fruteira Aramada de Metal com Suporte para Penca de Banana e Base de Madeira
A estrutura aramada deixa o ar circular, e o suporte mantém as bananas penduradas, longe das demais frutas.
Fruteira de mesa aramada 28cm Preta com base em madeira
Com esses ajustes, a feira de sábado dura mais, e a geladeira deixa de ser o lugar onde as boas intenções vão para estragar. Qual fruta você mais perde na sua casa? A resposta já diz por onde começar.
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