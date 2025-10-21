Se cuida

Veja como guardar corretamente cada tipo de fruta

Pequenos cuidados no dia a dia fazem a diferença na durabilidade e no sabor dos alimentos

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:32

Saber onde e como guardar cada tipo de fruta é fundamental para mantê-las frescas por mais tempo Crédito: Imagem: Maya Kruchankova | Shutterstock

O armazenamento adequado das frutas é essencial para mantê-las frescas por mais tempo. Quando feito de forma inadequada, pode fazer com que elas amadureçam rápido demais ou percam o sabor e a textura. Saber onde e como guardar cada tipo é fundamental para preservar seus nutrientes e evitar o desperdício.

Segundo a nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, o modo de armazenamento influencia diretamente no amadurecimento, e misturar algumas frutas pode acelerar demais esse processo. “Algumas frutas, como maçã, banana e abacate, liberam etileno, um gás natural que estimula o amadurecimento. Quando ficam próximas de frutas mais sensíveis, como morango ou uva, acabam fazendo com que elas estraguem mais rápido”, explica.

Frutas que podem ficar na fruteira

Bananas, maçãs, abacates, mamões , mangas, pêssegos e peras devem ser mantidos fora da geladeira enquanto estiverem verdes ou firmes. “Essas frutas amadurecem melhor em temperatura ambiente. Depois de maduras, podem ir à geladeira para conservar por mais tempo”, orienta Jéssica Benazzi.

Frutas para guardar na geladeira

Morango, uva, ameixa, kiwi, melancia (após cortada), melão (após cortado) e frutas vermelhas no geral devem ser armazenadas sob refrigeração. “Esses alimentos são mais sensíveis ao calor e à umidade. O ideal é guardá-los em potes de vidro ou plástico bem fechados, de preferência forrados com papel-toalha, para reduzir a umidade e evitar o mofo”, recomenda Jéssica Benazzi.

O ideal é separar as frutas entre as maduras e as verdes Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Dicas para conservar as frutas

A nutricionista lista outras dicas que podem auxiliar na conservação das frutas:

Separe as frutas maduras das verdes: isso evita que as maduras acelerem o amadurecimento das demais;

Evite lavar antes de guardar: a umidade favorece o aparecimento de fungos. Neste caso, lave apenas antes de consumir;

Use a gaveta da geladeira: ela mantém a umidade e a temperatura mais estáveis, ideais para a maioria das frutas;

Congele porções já cortadas: ajuda a aproveitar melhor frutas como banana, manga, uva, morango e abacate, que podem ser usadas em vitaminas e sobremesas.

“Cuidar da forma de armazenar as frutas é uma maneira simples de evitar o desperdício e garantir o consumo de alimentos sempre frescos, saborosos e nutritivos”, finaliza Jéssica Benazzi.

Por Letícia Fernandes

