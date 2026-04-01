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Não é mentira

Aeroporto de Cachoeiro é inaugurado e mira ampliação para voos comerciais

Inauguração do terminal ocorreu neste dia 1° de abril; com a entrega, cidade pode receber aeronaves de diferentes portes e também realizar conexões com outros centros estaduais, regionais e nacionais

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 17:20

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

01 abr 2026 às 17:20
A "Capital Secreta do Mundo ", frase comumente associada ao poeta Vinícius de Moraes, decola rumo a novas conexões. É que o Aeroporto Regional de Cachoeiro de Itapemirim “Raimundo de Andrade” foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (1º), após mais de um ano de obras de modernização e ampliação. A solenidade também contou com uma apresentação de três helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
Com investimento superior a R$ 76 milhões, a estrutura tem capacidade de receber até nove aeronaves por vez e conta com terminal de passageiros, pista de 1.200 metros de extensão, iluminação para operações noturnas, pista de taxiamento, faixa preparada e sistema de drenagem conforme o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil.
A entrega oficial da obra foi realizada durante a manhã pelo governador Renato Casagrande (PSB), que destacou o avanço para o comércio e o turismo da região, além da proposta de negócios com companhias aéreas. "Aqui você pode receber aviões com capacidade de transportar 72 pessoas [...] agora, o aeroporto está preparado e cabe às empresas avaliarem a operação de voos comerciais em Cachoeiro", ressaltou Casagrande. 
Inauguração do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim
Terminal de passageiros no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Filipe Vargas
O equipamento será administrado pela Prefeitura Municipal, que visa também transformar o local em polo estratégico para importação e nacionalização de aeronaves. Com a realização desse processo, "a riqueza e os impostos vão ficar aqui", disse o prefeito Theodorico Ferraço (PP). Ele também ressaltou a importância da obra para o progresso e desenvolvimento da cidade. 
*Com informações de Mariana Couto, da TV Gazeta Sul

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