Incêndio atinge lanchonete dentro da rodoviária de Aracruz; veja vídeo

Um incêndio atingiu o interior de uma lanchonete localizada na rodoviária de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas em uma área próxima a uma panela elétrica. Ninguém ficou ferido.





O calor provocado pelo fogo fez com que os vidros de duas básculas se rompessem. A fiação elétrica de uma lâmpada que ficava próxima à panela também foi danificada pelas chamas e pelo calor.





Ainda de acordo com os Bombeiros, houve grande quantidade de fumaça no ambiente e espalhamento de óleo durante o incêndio. A reportagem de A Gazeta procurou a administração da lanchonete, mas não recebeu retorno até a última atualização.