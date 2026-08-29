Decisão do TSE pode mudar número de vereadores em Guarapari; entenda

Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode mudar a composição da Câmara de Guarapari. O ministro Dias Toffoli reconsiderou a decisão assinada em julho, e reconheceu fraude à cota de gênero na chapa de vereadores do Democracia Cristã (DC) nas eleições de 2024, determinando a anulação de todos os votos recebidos pelo partido na disputa.





O novo entendimento do magistrado, assinado no último dia 18, cassa os diplomas dos candidatos eleitos pela legenda. Além disso, a Justiça Eleitoral terá de refazer o cálculo que definiu a distribuição das vagas.





A decisão é resultado de recurso apresentado ao TSE pela defesa do ex-vereador Leonardo Pessanha Dantas, na esfera de uma ação sobre duas candidaturas femininas na chapa proporcional lançada pela legenda em 2024.





O caso, por sua vez, chegou ao TSE depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) concluir que não havia provas suficientes para confirmar a fraude, decidindo por julgar a denúncia improcedente.





Atualmente, a Câmara de Guarapari tem 17 vereadores, sendo que dois deles são do DC. Ocupam cadeiras na Casa de Leis pela legenda os parlamentares Adma Santana e Leandro Inácio. Na noite desta sexta-feira (28), o presidente estadual do DC, Marcos Caran, afirmou que recorrerá da decisão do ministro