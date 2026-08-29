AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

No Complexo da Penha

Apontado como líder do PCV e suspeito de articular ataques a ônibus é preso

Segundo a PM, Bruno Trindade da Silva, o “MM”, ocupava posto antes exercido por “Marujo” e estava foragido havia 14 anos

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2026 às 22:08
Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”
Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM” Arquivo pessoal

O homem apontado pelas forças de segurança como o atual líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi preso no Complexo da Penha, na Capital, na noite de sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”, é responsável pela queima de ônibus na Grande Vitória no dia 26 de agosto de 2025.


O capitão Secchin explicou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que ele teria assumido a posição anteriormente ocupada por Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo. Bruno estava foragido há 14 anos e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. 


“É uma prisão importante. Hoje ele ocupava a primeira posição, o cargo mais alto do PCV em Vitória, que estava solto. Ele gerenciava a operação do tráfico, dentro do PCV. Ele era o líder, era importantíssimo. Tiramos um indivíduo perigoso das ruas, um cidadão que amedronta as pessoas”, relatou o capitão.


Segundo Secchin, Bruno morava no Rio de Janeiro e fazia viagens entre o Estado fluminense e o Espírito Santo. A prisão ocorreu após a PM receber informações de que ele estava em Vitória.


“Por ser liderança considerável, ele morava no Rio de Janeiro. Tivemos informações de que estava em Vitória e fomos até a casa da mãe dele. Ela nos recebeu e ele sabia que estávamos à procura, por isso se entregou sem violência”, detalhou.

Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”
Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”, foi preso Arquivo pessoal

Ligado à queima de ônibus. 

Segundo o capitão, Bruno também é apontado pela PM como um dos responsáveis pelos ataques a ônibus ocorridos em agosto do ano passado. Os incêndios aconteceram após a morte de David Pereira de Jesus, de 21 anos, no Bairro da Penha, em Vitória. Além dos coletivos incendiados, um carro de reportagem foi vandalizado durante a cobertura do caso.


“O pai do David procurou o Bruno e os dois organizaram um ataque de queima de ônibus, e a Grande Vitória viveu um dia de caos e terror. Ele foi o responsável por arquitetar e liderar os ataques”, afirmou Secchin.


A defesa de Bruno, representada pelo advogado Igor Giacomin, informou que ele cumprirá a condenação, mas afirmou que há uma discussão judicial em andamento para tentar reverter a decisão.


“Ele foi condenado a regime semiaberto, mas, em paralelo, estávamos discutindo a condenação no Tribunal de Justiça, em que questionamos o regime semiaberto aplicado, pois, na época, não foi aplicada uma causa de diminuição de pena. Diante disso, Bruno permaneceu foragido; foi detido hoje pela PM sem flagrante. Viemos a esclarecer que ele não tem outra condenação ou mandado de prisão; foi preso em casa com a família. Ele não tem mais envolvimento com o crime. Ele já teve no passado e respondeu ao processo”, detalhou Igor.

Veja Também 

Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28)

Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Homicídio foi registrado no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (28)

Homem é morto a tiros após discussão em rotatória de Cariacica

A PRF informou que os policiais buscam identificar o veículo que teria provocado o acidente

Carreta sai da pista para evitar acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar Justiça complexo da penha PCV
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Flávio Bolsonaro na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista à emissora
PRF recupera carro roubado e detém dois procurados na BR 101 no ES
PRF recupera carro roubado e prende dois procurados na BR 101 no ES
Vereadores aprovaram
Decisão do TSE pode mudar número de vereadores em Guarapari; entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados