Apontado como líder do PCV e suspeito de articular ataques a ônibus é preso

O homem apontado pelas forças de segurança como o atual líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV) foi preso no Complexo da Penha, na Capital, na noite de sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”, é responsável pela queima de ônibus na Grande Vitória no dia 26 de agosto de 2025.





O capitão Secchin explicou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que ele teria assumido a posição anteriormente ocupada por Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo. Bruno estava foragido há 14 anos e tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.





“É uma prisão importante. Hoje ele ocupava a primeira posição, o cargo mais alto do PCV em Vitória, que estava solto. Ele gerenciava a operação do tráfico, dentro do PCV. Ele era o líder, era importantíssimo. Tiramos um indivíduo perigoso das ruas, um cidadão que amedronta as pessoas”, relatou o capitão.





Segundo Secchin, Bruno morava no Rio de Janeiro e fazia viagens entre o Estado fluminense e o Espírito Santo. A prisão ocorreu após a PM receber informações de que ele estava em Vitória.





“Por ser liderança considerável, ele morava no Rio de Janeiro. Tivemos informações de que estava em Vitória e fomos até a casa da mãe dele. Ela nos recebeu e ele sabia que estávamos à procura, por isso se entregou sem violência”, detalhou.