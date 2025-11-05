Líder do PCV e suspeito de articular ataques na Grande Vitória segue foragido

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:02
Apontado como um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e principal articulador dos ataques a ônibus registrados em agosto na Grande Vitória, Bruno Trindade da Silva, conhecido como “Bruno MM”, “Tchokinho” ou “Perrengue”, segue foragido. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) durante coletiva realizada nesta quarta-feira (5).
Segundo as investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Bruno MM é considerado um dos mandantes dos ataques a ônibus que deixaram a população sem transporte e causaram pânico na Capital e na Região Metropolitana. A polícia acredita que ele tenha fugido para o Rio de Janeiro, onde mantém conexões com integrantes do Comando Vermelho.
A operação “Lei e Ordem”, deflagrada na última sexta-feira (31), resultou na prisão de José Roberto Santos de Jesus, de 42 anos, identificado como o outro responsável por coordenar os ataques. Conhecido como “gerente da maconha” no bairro Bonfim, em Vitória, José Roberto teria ordenado as ações criminosas após a morte do filho, David Pereira de Jesus, de 21 anos, em confronto com a PM no bairro da Penha.
“Esses ataques são uma forma de afrontar o Estado e demonstrar poder. Mas os mandantes serão alcançados, independentemente de onde estejam”, afirmou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Deic.
A Polícia Civil reforça que as investigações continuam e que uma nova fase da operação deve mirar os executores diretos dos ataques. A corporação também destaca a importância da participação popular no processo de investigação.
A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com informações que podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as denúncias são verificadas.
*Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Murilo Cuzzuol.
