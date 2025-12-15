Corpo em estado de decomposição é encontrado em apiário em Anchieta
Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em um sítio na localidade de Santa Luzia de Monteiro, zona rural de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo o boletim registrado pela Guarda Municipal, o dono da propriedade contou que estava cuidando de um apiário quando percebeu a presença de urubus no local e encontrou o cadáver. Em seguida, o produtor foi até a sede da cidade para pedir ajuda. A Guarda isolou a área e acionou a perícia.
A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Anchieta. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, para identificação e realização de exames para determinar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado caso seja necessário realizar outras análises laboratoriais.