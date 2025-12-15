Corpo em estado de decomposição é encontrado em apiário em Anchieta

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em um sítio na localidade de Santa Luzia de Monteiro, zona rural de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo o boletim registrado pela Guarda Municipal, o dono da propriedade contou que estava cuidando de um apiário quando percebeu a presença de urubus no local e encontrou o cadáver. Em seguida, o produtor foi até a sede da cidade para pedir ajuda. A Guarda isolou a área e acionou a perícia.