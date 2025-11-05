Home
Suspeito de comandar ataques a ônibus na Grande Vitória é preso

De acordo com a investigação, ele é um dos responsáveis por coordenar ações criminosas que resultaram no ataque a cinco ônibus, viatura policial e um carro de reportagem

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:07

Um homem de 42 anos foi preso suspeito de envolvimento nos ataques a ônibus registrados em agosto na Grande Vitória. O nome dele e o local da prisão ainda não foram divulgados, mas ele foi detido pela Polícia Civil na última sexta-feira (31), durante a operação "Lei e Ordem".

De acordo com a investigação, o preso é um dos responsáveis por coordenar ações criminosas no bairro Bonfim, em Vitória, que resultaram no ataque a cinco ônibus, viatura policial e um carro de reportagem.

Ataques em série após confronto

A situação ocorreu após ação policial no bairro Da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (25), mas ainda não há confirmação de ligação entre os fatos.

Os ataques começaram após a morte de David Pereira de Jesus, de 21 anos, baleado em confronto com policiais militares no Bairro da Penha, região vizinha ao Bonfim. Logo depois, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no local. [Veja vídeo acima]

Na sequência, outros quatro coletivos foram alvos de vandalismo em diferentes pontos da Grande Vitória.

  • Na Avenida Marechal Campos, um ônibus da Viação Satélite, que transportava 35 passageiros a serviço de uma empresa. O coletivo seguia para Vila Velha e, apesar do susto, ninguém se feriu.

  • Outro coletivo também foi atingido por pedras na Avenida Vitória. Na ocasião, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, informou que dois homens foram presos na Avenida Leitão da Silva com galões de gasolina que seriam usados para incendiar novos veículos.

  • Na noite do mesmo dia, outro ônibus foi incendiado na Rodovia do Contorno, próximo a André Carlone, na Serra. Segundo testemunhas, homens encapuzados mandaram passageiros saírem e atearam fogo.  Uma passageira passou mal e precisou de atendimento médico.

  • Já em Roda D’Água, em Cariacica, mais um ônibus foi queimado por criminosos.

  • Durante a série de ataques, um carro de reportagem da TV Tribuna também foi apedrejado no Bairro da Penha. Ninguém ficou ferido.

  • Uma viatura policial também foi apedrejada próximo à 1ª Delegacia Regional de Vitóra.

