Suspeito de comandar ataques a ônibus na Grande Vitória é preso

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:07
Um homem de 42 anos foi preso suspeito de envolvimento nos ataques a ônibus registrados em agosto na Grande Vitória. O nome dele e o local da prisão ainda não foram divulgados, mas ele foi detido pela Polícia Civil na última sexta-feira (31), durante a operação "Lei e Ordem".
De acordo com a investigação, o preso é um dos responsáveis por coordenar ações criminosas no bairro Bonfim, em Vitória, que resultaram no ataque a cinco ônibus, viatura policial e um carro de reportagem.
Os ataques começaram após a morte de David Pereira de Jesus, de 21 anos, baleado em confronto com policiais militares no Bairro da Penha, região vizinha ao Bonfim. Logo depois, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no local. [Veja vídeo acima]
Na sequência, outros quatro coletivos foram alvos de vandalismo em diferentes pontos da Grande Vitória.
