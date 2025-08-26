Tensão

Ônibus são atacados na Grande Vitória após morte de integrante do PCV

David Pereira de Jesus, de 21 anos, foi morto durante confronto com a PM no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde de segunda. Pelo menos três coletivos foram alvos de ataques por parte de criminosos

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:05

Pelo menos três ônibus foram atacados na segunda-feira (25) na Grande Vitória. Os episódios aconteceram após a morte de David Pereira de Jesus, de 21 anos, no Bairro da Penha, em Vitória. O jovem foi baleado durante confronto policial e, logo depois, um coletivo do Sistema Transcol foi incendiado na mesma região.

Perto dali, na Avenida Marechal Campos, um ônibus da Viação Satélite, com 35 passageiros, que estava a serviço da siderúrgica ArcelorMittal, foi apedrejado por criminosos no final da tarde. O coletivo seguia para Vila Velha. Apesar do susto, ninguém se feriu. A Polícia Militar e Civil foram demandadas para saber se o caso há ligação com a morte de David Pereira de Jesus.

Ônibus apedrejado na Avenida Marechal Campos, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Já na noite de segunda-feira, por volta das 21h, outro ônibus foi incendiado, dessa vez na Rodovia do Contorno, perto de André Carlone, na Serra. Passageiros contaram que homens encapuzados entraram no ônibus, pediram para todos descerem e atearam fogo. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que uma senhora ficou tão nervosa que passou mal e teve que ser atendida pela ambulância da Ecovias 101, concessionária que administra a via.

Os bombeiros foram acionados, mas o ônibus foi completamente destruído pelo incêndio.

Morte de jovem em confronto gerou tensão

O jovem, identificado como David Pereira de Jesus, de 21 anos, morto durante um confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (25), no bairro da Penha, em Vitória, acumulava passagens pela polícia desde a adolescência, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Em julho de 2020, quando tinha apenas 16 anos, David foi apreendido no bairro Bonfim, durante uma operação da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Com ele e outros suspeitos, foram encontrados um rádio comunicador, drogas, dinheiro, além de uma pistola calibre 9mm com munições e carregadores.

Menos de um ano depois, em junho de 2021, David voltou a ser detido como menor em uma ocorrência de tráfico de drogas, no bairro Palmeiras, na Serra. Na tentativa de fuga, dispensou entorpecentes pelo caminho. Foram apreendidas buchas de maconha, cocaína, crack, celulares e até um notebook, segundo registro policial.

Em março de 2022, ele apareceu nos registros não como suspeito, mas como vítima: foi baleado no pé durante uma festa no bairro Redenção, em Vitória, e relatou à polícia ter sido atingido por bala perdida.

Já maior de idade, em maio de 2023, foi conduzido pela Guarda Municipal ao ser flagrado como carona em uma motocicleta roubada, na Avenida Vitória, altura de Forte São João. No mesmo ano, acabou preso em flagrante por roubo majorado e corrupção de menores, mas foi beneficiado com alvará de soltura em novembro de 2024. Além disso, também havia contra ele mandados de busca e apreensão relacionados a investigações de tráfico de drogas em Vitória e Vila Velha.

David Pereira de Jesus, de 21 anos, morto durante um confronto com a Polícia Militar em Vitória Crédito: Divulgação | Sesp

Patrulhamento reforçado

Arma apreendida durante confronto no bairro da Penha Crédito: Divulgação | Sesp

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, durante patrulhamento na região do bairro da Penha, militares foram recebidos a tiros por vários criminosos do Primeiro Comando de Vitória (PCV), em uma área conhecida como escadaria dos trabalhadores. David foi atingido, socorrido, mas não resistiu.

Uma arma foi apreendida pela PM durante a ação. O armamento é o mesmo que aparece nas redes sociais com o jovem

Arma apreendida aparece com jovem nas redes sociais Crédito: Redes Sociais

O coronel Douglas Caus afirmou que a corporação está realizando uma grande operação de saturação na região. Segundo ele, dois ônibus foram apedrejados e dois homens presos na Avenida Leitão da Silva pelo Batalhão de Missões Especiais (BME), com galões de gasolina. Caus ressaltou que o objetivo é impedir a continuidade das ações atribuídas ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que atua no local.

Por causa de ataques, linhas de ônibus são suspensas

Devido à situação na Região do Bairro da Penha, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que os ônibus que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.



"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", explicou a Ceturb-ES.

Carro de TV apedrejado

Profissionais da TV Tribuna foram atacados enquanto trabalhavam durante a cobertura da confusão na região do Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira. O carro usado pela equipe de reportagem foi atingido por pedras e teve uma das janelas quebradas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta