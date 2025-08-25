Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:53
Morreu o homem baleado durante confronto com a Polícia Militar no Bairro Da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (25). Conforme a apuração do repórter Vinicus Colini, da TV Gazeta, ele foi identificado como David Pereira de Jesus, de 22 anos, e é faccionado do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A corporação militar contou, por nota, que ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Ainda de acordo com a equipe militar, tudo aconteceu após um patrulhamento na região.
Durante um momento de abordagem, um grupo de suspeitos atirou contra a PM enquanto tentavam fugir. Em defesa, os agentes também dispararam e, nesse momento, David teria sido atingido. Logo após o jovem ser baleado, um ônibus foi incendiado e ficou destruído no bairro. Os bombeiros atuaram no caso e as chamas já foram apagadas.
Por segurança, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.
"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", anunciou o a Companhia.
Uma barricada com materiais feitos de madeira foi montada no bairro Bonfim, na Capital, local próximo ao Bairro da Penha. O fogo também já está controlado.
