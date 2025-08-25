Home
>
Polícia
>
Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Jovem de 22 anos acabou baleado durante um confronto com a polícia na tarde desta segunda (25); ônibus foi incendiado após o confronto e linhas deixaram de circular na região da Capital

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:53

David Pereira de Jesus, faccionado do Primeiro Comando de Vitória, morreu durante confronto policial no bairro Da Penha, em Vitória
David Pereira de Jesus, faccionado do Primeiro Comando de Vitória, morreu durante confronto policial no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Morreu o homem baleado durante confronto com a Polícia Militar no Bairro Da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (25). Conforme a apuração do repórter Vinicus Colini, da TV Gazeta, ele foi identificado como David Pereira de Jesus, de 22 anos, e é faccionado do Primeiro Comando de Vitória (PCV). A corporação militar contou, por nota, que ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Ainda de acordo com a equipe militar, tudo aconteceu após um patrulhamento na região.

Recomendado para você

Jovem de 22 anos acabou baleado durante um confronto com a polícia na tarde desta segunda (25); ônibus foi incendiado após o confronto e linhas deixaram de circular na região da Capital

Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Assassinato da menina Alice Rodrigues, de seis anos, em Carapebus, reacende debate na Assembleia Legislativa. CPI das Facções já reúne sete das dez assinaturas necessárias para ser instaurada

Criança morta na Serra: deputados cobram punição ao 'terrorismo das facções'

Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a uma moto. Morte dela, entretanto, foi um feminicídio e não um acidente de trânsito, como tratado inicialmente

Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

Durante um momento de abordagem, um grupo de suspeitos atirou contra a PM enquanto tentavam fugir. Em defesa, os agentes também dispararam e, nesse momento, David teria sido atingido. Logo após o jovem ser baleado, um ônibus foi incendiado e ficou destruído no bairro. Os bombeiros atuaram no caso e as chamas já foram apagadas.

Por segurança, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.

"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", anunciou o a Companhia. 

Uma barricada com materiais feitos de madeira foi montada no bairro Bonfim, na Capital, local próximo ao Bairro da Penha. O fogo também já está controlado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais