Ônibus que levava funcionários de siderúrgica é apedrejado em Vitória
Um ônibus da Viação Satélite foi apedrejado durante a tarde desta segunda-feira (25). O veículo passava pela Avenida Marechal Campos, em Vitória, com 35 passageiros, seguindo o sentido Capital para o município de Vila Velha quando o ataque aconteceu. Apesar do susto, ninguém se feriu. O coletivo presta serviço para a siderúrgica ArcelorMittal.
A Polícia Militar e Civil foram demandadas para saber se o caso há ligação com a morte de David Pereira de Jesus, de 22 anos, no Bairro da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira. O jovem foi baleado durante confronto policial e, logo depois, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado na mesma região.