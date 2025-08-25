Ônibus que levava funcionários de siderúrgica é apedrejado em Vitória

Um ônibus da Viação Satélite foi apedrejado durante a tarde desta segunda-feira (25). O veículo passava pela Avenida Marechal Campos, em Vitória, com 35 passageiros, seguindo o sentido Capital para o município de Vila Velha quando o ataque aconteceu. Apesar do susto, ninguém se feriu. O coletivo presta serviço para a siderúrgica ArcelorMittal.