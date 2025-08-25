Tensão

Ônibus é incendiado no Bairro da Penha em Vitória

O veículo do Sistema Transcol foi incendiado no fim da tarde de segunda-feira (25), mas não há informações sobre a motivação

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:01

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no Bairro Da Penha, em Vitória, no começo da noite desta segunda-feira (25). Vídeos mostram a presença de diversas viaturas da corporação e agentes fortemente armados circulando pelas vias da região. Bombeiros apagaram as chamas, porém o veículo foi destruído. Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após um patrulhamento na região, que terminou em tiros entre a equipe e suspeitos após tentativa de abordagem.

Um homem foi atingido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Não há informação sobre o estado de saúde. Devido à situação, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que os ônibus que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.

"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", explicou a Ceturb-ES.

Outras gravações evidenciam ainda um helicóptero do Notaer sobrevoando o local e uma barricada com materiais em chamas, no bairro Bonfim, também na Capital. A PM e polícia Civil foram demandados para mais detalhes. Assim que houver retorno a matéria será atualizada.

Ônibus é incendiado no bairro Da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede Social

