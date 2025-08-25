Home
>
Polícia
>
Ônibus é incendiado no Bairro da Penha em Vitória

Ônibus é incendiado no Bairro da Penha em Vitória

O veículo do Sistema Transcol foi incendiado no fim da tarde de segunda-feira (25), mas não há informações sobre a motivação

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:01

A situação ocorreu após ação policial no bairro Da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no Bairro Da Penha, em Vitória, no começo da noite desta segunda-feira (25). Vídeos mostram a presença de diversas viaturas da corporação e agentes fortemente armados circulando pelas vias da região. Bombeiros apagaram as chamas, porém o veículo foi destruído. Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu após um patrulhamento na região, que terminou em tiros entre a equipe e suspeitos após tentativa de abordagem.

Recomendado para você

Jovem de 22 anos acabou baleado durante um confronto com a polícia na tarde desta segunda (25); ônibus foi incendiado após o confronto e linhas deixaram de circular na região da Capital

Homem ligado ao PCV morre após confronto com a PM no Bairro da Penha

Assassinato da menina Alice Rodrigues, de seis anos, em Carapebus, reacende debate na Assembleia Legislativa. CPI das Facções já reúne sete das dez assinaturas necessárias para ser instaurada

Criança morta na Serra: deputados cobram punição ao 'terrorismo das facções'

Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, foi encontrada morta junto a uma moto. Morte dela, entretanto, foi um feminicídio e não um acidente de trânsito, como tratado inicialmente

Suspeito de ser atirador contratado para matar mulher no ES é preso

Um homem foi atingido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital. Não há informação sobre o estado de saúde. Devido à situação, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que os ônibus que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região.

"Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", explicou a Ceturb-ES. 

Outras gravações evidenciam ainda um helicóptero do Notaer sobrevoando o local e uma barricada com materiais em chamas, no bairro Bonfim, também na Capital. A PM e polícia Civil foram demandados para mais detalhes. Assim que houver retorno a matéria será atualizada.  

Ônibus é incendiado no bairro Da Penha, em Vitória
Ônibus é incendiado no bairro Da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede Social
  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais