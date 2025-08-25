Carro de equipe de TV é apedrejado durante cobertura em Vitória
Profissionais da TV Tribuna foram atacados enquanto trabalhavam durante a cobertura da confusão na região do Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira (25). O carro usado pela equipe de reportagem foi atingido por pedras e teve uma das janelas quebradas. Apesar do susto, ninguém se feriu.
A equipe estava no local para registrar os conflitos que ocorreram na região ao longo desta segunda-feira e que resultaram na morte de um homem ligado ao PCV. A editora-chefe da TV Tribuna, Janine Jordaim, informou que o jurídico já da empresa está tomando as providências necessárias e reforçou que ninguém se feriu no episódio.