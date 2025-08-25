A Gazeta - Agora

Carro de equipe de TV é apedrejado durante cobertura em Vitória

Publicado em 25/08/2025 às 20h55
Carro da TV Tribuna foi atacado no bairro da Penha, em Vitória
Carro da TV Tribuna foi atacado no bairro da Penha, em Vitória Crédito: Redes Sociais

Profissionais da TV Tribuna foram atacados enquanto trabalhavam durante a cobertura da confusão na região do Bairro da Penha, em Vitória, na noite desta segunda-feira (25). O carro usado pela equipe de reportagem foi atingido por pedras e teve uma das janelas quebradas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

A equipe estava no local para registrar os conflitos que ocorreram na região ao longo desta segunda-feira e que resultaram na morte de um homem ligado ao PCV. A editora-chefe da TV Tribuna, Janine Jordaim, informou que o jurídico já da empresa está tomando as providências necessárias e reforçou que ninguém se feriu no episódio. 

Ônibus que levava funcionários de siderúrgica é apedrejado em Vitória

Atualizado em 25/08/2025 às 21h12
Ônibus apedrejado durante conflito em Vitória
Ônibus apedrejado durante conflito em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta

Um ônibus da Viação Satélite foi apedrejado durante a tarde desta segunda-feira (25). O veículo passava pela Avenida Marechal Campos, em Vitória, com 35 passageiros, seguindo o sentido Capital para o município de Vila Velha quando o ataque aconteceu. Apesar do susto, ninguém se feriu. O coletivo presta serviço para a siderúrgica ArcelorMittal. 

A Polícia Militar e Civil foram demandadas para saber se o caso há ligação com a morte de David Pereira de Jesus, de 22 anos, no Bairro da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira. O jovem foi baleado durante confronto policial e, logo depois, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado na mesma região.

Irmãos suspeitos de matar mulher a tiros são detidos no Sul do ES

Publicado em 25/08/2025 às 19h27
Juliana tinha 35 anos e deixa uma filha.
Juliana tinha 35 anos e deixou uma filha em cachoeiro de Itapemirim Crédito: Acervo Família

Foram detidos nesta segunda-feira (25) dois irmãos suspeitos de matar uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em junho deste ano. Os dois homens, de 29 e 33 anos, possuíam mandado de prisão contra si e foram localizados na ES 391 quando seguiam de carro para a cidade de Mimoso do  Sul.

O crime aconteceu em 18 de junho deste ano, quando Juliana Santana Boechat, de 35 anos, morreu após ser atingida com cinco tiros quando estava em um carro na Avenida Allan Kardec, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.  No carro também estavam outras cinco pessoas, incluindo o namorado de Juliana, que deixou o local do crime e não retornou. 

A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dos detidos e mais detalhes sobre o caso. Até o momento, não houve retorno.

Barricadas, fogo e ação policial no Bairro da Penha em Vitória

Atualizado em 25/08/2025 às 20h09
Segundo moradores, uma pessoa foi baleado no bairro Da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira (25)

Uma movimentação policial chama atenção no Bairro da Penha, desde o fim da tarde desta segunda-feira (25). Imagens mostram barricadas em vias do bairro, objetos em chamas e a presença de militares. Um vídeo também registrou um helicóptero do Notaer sobrevoando o local. Em nota, a Polícia Militar confirmou que os agentes estavam em patrulhamento na região e tentaram abordar algumas pessoas suspeitas. Ao perceberem a presença da corporação, o grupo empreendeu fuga enquanto efetuava disparos contra a equipe de segurança pública. 

A corporação informou que teve um pronto revide, e um dos suspeitos foi atingido, sendo socorrido pela própria guarnição ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Por volta, de 19h40, o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, confirmou a morte do baleado e a identidade dele. A vítima foi David Pereira de Jesus, de 22 anos, faccionado do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

ATUALIZAÇÃO | Após a publicação desta nota, a reportagem apurou que um ônibus foi incendiado na região. Veja mais aqui. Por motivos de segurança, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que os ônibus que atendem a São Benedito, Itararé e a Avenida Marechal Campos não estão operando na região. "Poderão ocorrer outros desvios caso necessário. Assim que a situação se normalizar os itinerários originais voltarão a ser cumpridos", frisou. 

Pedaços de madeira são incendiados no bairro Bonfim, em Vitória
Pedaços de madeira são incendiados no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Vinicius Colini
Dupla passa de moto e atira contra homem em bairro de Vitória

Publicado em 25/08/2025 às 18h31
Um homem foi alvejado no bairro Jabour, em Vitória, e a traseira de um carro e a porta de um comércio foram atingidos pelas balas
Um homem foi alvo de tiros no bairro Jabour, em Vitória; vidro traseiro de um carro e a porta de um comércio também foram atingidos pelas balas Crédito: Reprodução | Rede Social

Um homem - que não teve a identidade divulgada - foi alvo de tiros no bairro Jabour, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (25). Conforme a Polícia Militar, o baleado contou que dois homens passaram de moto e atiraram contra ele, e depois fugiram em direção ao mangue. Devido aos ferimentos, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) socorreu o ferido até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Até o momento ninguém foi preso. Uma imagem feita por quem estava no local mostra um carro com dois furos no vidro da traseira do veículo feitos pelos tiros. Conforme apuração da Quézia Prado, da TV Gazeta, as balas atingiram o automóvel, que além dos buracos, ficou com o vidro trincado. A PM confirmou também que a porta de um comércio acabou estilhaçada. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Cirurgia em pezinho queimado de bebê em hospital da Serra é adiada

Publicado em 25/08/2025 às 16h55
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Crédito: Reprodução | Rede Social

Após a expectativa de uma nova cirurgia, o bebê José, que teve o pé queimado horas após o nascimento na UTI Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, não passou pelo procedimento nesta segunda-feira (25). Segundo a avó da criança, Rosilene Peisino, o cirurgião plástico decidiu apenas trocar o curativo e não retirar a pele necrosada. O médico explicou à família que o caso exige cautela e que a pressa pode prejudicar a recuperação.

De acordo com Rosilene, o especialista também informou que ainda não é possível avaliar se os tendões foram atingidos, já que a lesão é profunda. “Ele disse que tem que ser tratado aos poucos e que não sabe quanto tempo vai levar. É um caso muito sério”, contou a avó, que relatou que a mãe do bebê, Sara Peisino Barboza, preferiu não falar com a imprensa neste momento e quer permanecer ao lado do filho.

José está internado no Hospital Infantil de Vitória desde a última sexta-feira (22), após ser transferido da unidade onde ocorreu a queimadura. O caso, que ganhou repercussão na última semana, é investigado pela Polícia Civil, Ministério Público e órgãos de fiscalização da saúde. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu um processo administrativo e afastou preventivamente os profissionais envolvidos até a conclusão das apurações.

Canal de Camburi: obra entra na fase de construção de deque

Publicado em 25/08/2025 às 16h42
Projeto foi anunciado na noite desta terça-feira (19) e tem investimento total de R$ 250 milhões

prefeitura da Capital capixaba inicia nesta terça-feira (26) a concretagem do deque da Orla do Canal de Camburi. O projeto integra o programa "Vitória de Frente para o Mar" e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027.

A intervenção prevê calçadão, ciclovia, jardins, novos espaços de lazer, rampas para embarcações, píeres de pesca e atracação, além de uma nova ponte para pedestres e ciclistas. Paralelamente, seguem as obras de revitalização da orla de Andorinhas, fazendo a conexão de todo o trecho entre o Canal de Camburi e São Pedro.

Com área total de aproximadamente 30 mil m², o projeto prevê ainda a ampliação da profundidade do canal em 1,5 metro, a instalação de passarelas, uma nova ponte para pedestres e ciclistas e a criação de um espaço destinado a food park e atividades de lazer.

Dividida em duas fases, a obra avança inicialmente no trecho entre a Rua Alberto Bela Rosa, em Pontal de Camburi, até a Ponte de Camburi. A segunda etapa se estenderá até a Ponte da Passagem, incluindo a construção de uma nova ponte ligando os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza. A orla também receberá diversos deques e rampas de acesso a embarcações, ampliando o potencial para atividades náuticas, além de uma peixaria.

Peixeiro é detido ao ser flagrado desmontando bicicleta compartilhada em Vitória

Atualizado em 25/08/2025 às 16h16
Guarda Municipal deteve peixeiro que desmontava uma bicicleta de uso compartilhado em Vitória  Crédito: Divulgação | Guarda Municipal 

Um peixeiro, de 42 anos, foi detido ao ser flagrado desmontando uma bicicleta de uso compartilhado no Morro do Bode, embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, em Vitória. O caso aconteceu manhã de domingo (24) quando uma equipe da Guarda Municipal passava pela região. Conforme a corporação, ele reagiu ao ser abordado pelos agentes e foi necessário um disparo de taser, equipamento não letal. 

A Guarda informou ainda que o peixeiro possui cinco passagens, sendo elas por roubo, roubo de veículo, tráfico de drogas, receptação e uso de entorpecentes. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Já bicicleta recuperada também foi levada para a unidade policial.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por dano qualificado. "Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa", explicou. 

Homem morre em acidente entre carro e ônibus em Vargem Alta

Atualizado em 25/08/2025 às 18h00
Vítima foi id
Condutor do Fiat Uno morreu na colisão com o ônibus em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem morreu em um acidente entre um carro e um ônibus por volta das 12h50 desta segunda-feira (25) na rodovia ES 164, na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, Região Sul do Espírito Santo. De acordo com uma fonte da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Dejair Ferreira Dias, de 59 anos, que dirigia o carro de modelo Fiat Uno no momento da batida.

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada e, no local, o motorista do ônibus contou que seguia sentido Pedra Branca x Centro. Ao fazer uma conversão à esquerda, o ônibus foi atingido por um carro que seguia sentido São João. O motorista do carro teve o óbito confirmado pelo Samu/192 e o condutor do ônibus foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil disse que também foi acionada e a ocorrência está em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Cachoeiro de Itapemirim. 

A Viação Real, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, disse que o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica, e os passageiros foram realocados em outro ônibus para seguir viagem. Nenhum dos passageiros nem o motorista se feriram. A empresa lamentou profundamente o ocorrido, destacando a perda de uma vida.

Irmãos morrem e criança fica ferida em acidente em Boa Esperança

Atualizado em 25/08/2025 às 14h02

Dois irmãos morreram após o carro em que estavam despencar de uma ribanceira e capotar na ES 130, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desse domingo (24). Um menino de oito anos, filho de uma das vítimas, também estava no veículo e ficou ferido.

A Polícia Militar disse que o motorista, de 30 anos, perdeu o controle da direção do veículo ao realizar uma ultrapassagem e saiu da pista, capotando em seguida. Ele e o irmão, que estava no carona, morreram no local. A criança, filha do condutor, estava no banco traseiro. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Cristo Rei, no Centro de Boa Esperança. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

A Polícia Científica (PCIES) disse que os corpos dos dois homens foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. A Polícia Civil afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança.

CORREÇÃO: A primeira versão deste texto informava erroneamente no título da nota que o acidente aconteceu em Nova Venécia, mas o correto é que a colisão aconteceu em Boa Esperança. A informação foi corrigida.

Bebê com pé queimado em hospital da Serra passa por 2ª cirurgia plástica

Publicado em 25/08/2025 às 10h26
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Crédito: Reprodução | Rede Social

O bebê que sofreu uma queimadura no pé horas após o nascimento no Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, vai passar pela segunda cirurgia plástica nesta segunda-feira (25). A família de José, que está internado no Hospital Infantil de Vitória, explicou que o procedimento para tratar a lesão será realizado no início da tarde. A avó da criança, Rosilene Peisino, também confirmou à reportagem de A Gazeta que as roupas e meia que o neto estava usando e que também ficaram queimadas foram entregues à Polícia Civil para serem periciadas.

O caso ganhou repercussão na última quinta-feira (21), quando a mãe de José, Sara Peisino Barboza, denunciou nas redes sociais que o filho teve o pé queimado dentro do hospital onde nasceu. Ela relatou que o bebê nasceu saudável na terça-feira (19), mas horas depois foi levado para um berço aquecido por estar com a temperatura baixa. Segundo ela, naquele momento, uma enfermeira teria usado um algodão aquecido para esquentar o pé do recém-nascido, o que causou a queimadura.

Ainda conforme o relato de Sara, a avó da criança percebeu o problema após ouvir o choro do neto e sentir cheiro de queimado. José foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde passou pela primeira cirurgia plástica, na última sexta-feira (22).

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que abriu um processo interno para apurar o caso e determinou o afastamento preventivo dos profissionais potencialmente envolvidos até a conclusão das investigações. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) também se posicionou, dizendo que não existe protocolo que recomende o uso de algodão aquecido para estabilizar a temperatura de recém-nascidos e que investiga a conduta da equipe.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da queimadura e pediu informações à entidade gestora do hospital. Também foram comunicados os conselhos regionais de Medicina e Enfermagem, que devem avaliar possíveis falhas de conduta e aplicar sanções, se for o caso. A Sesa determinou que, em até 30 dias, seja apresentado um relatório conclusivo sobre o episódio.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e, por envolver menor de idade, seguirá sob sigilo.

Motorista de carreta morre após veículo tombar em rodovia no Sul do ES

Atualizado em 25/08/2025 às 13h54
O motorista, segundo a Polícia Militar, Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu no local
O motorista, segundo a Polícia Militar, Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu no local Crédito: Redes sociais

O motorista de uma carreta carregada com pedras morreu após o veículo tombar na ES 484, entre São José do Calçado e o distrito de Airituba, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 3h20 desta segunda-feira (25). A Polícia Militar disse que a vítima, identificada como Alessandro Pereira Belmoche, de 42 anos, morreu presa às ferragens da cabine. A corporação disse que a rodovia ficou totalmente interditada por horas para a retirada da carga da pista e foi liberada por volta de 12h.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu antes do resgate. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Prefeitura de São José do Calçado foi acionada e enviou um trator ao local para retirar as pedras da rodovia. Além da carga, segundo a PM, também ficou óleo espalhado na pista da ES 484. Motoristas que seguiam em direção a Bom Jesus do Norte, próximo à divisa com o Rio de Janeiro precisaram utilizar a Estrada do Café como rota alternativa.

A Polícia Civil e a Polícia Científica informaram que foram acionados e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Polícia Científica (PCIES), em Cachoeiro de Itapemirim. 

Criança morta em ataque: prefeito da Serra pede prioridade na investigação

Atualizado em 25/08/2025 às 12h12
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus
Prefeito da Serra, Weverson Meireles, se pronunciou sobre morte de criança em ataque em Balneário Carapebus Crédito: Montagem | A Gazeta

A morte de uma menina de seis anos, baleada dentro de um carro que foi alvo de criminosos, em Balneário Carapebus, na Serra, no domingo (24), levou o prefeito Weverson Meireles a pedir ao governador do Estado, Renato Casagrande, prioridade na investigação do crime. O chefe do Executivo municipal lamentou o ocorrido em um post que fez em seu perfil no Instagram (veja abaixo).

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que a criança foi baleada após atiradores, que estavam em um Fiat Argo branco, passarem atirando contra o carro em que a vítima estava, um Peugeot 207 prata – o pai e a mãe de Alice, que está grávida, também estavam no automóvel. O homem foi atingido de raspão e a mulher ficou ferida por estilhaços de vidro. A menina atingida foi levada no próprio veículo até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras da Terceira Ponte voltam a funcionar; saiba como acessar

Publicado em 25/08/2025 às 06h41
Câmeras que mostram trânsito da Terceira Ponte voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25)
Câmeras que mostram trânsito da Terceira Ponte voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução/Ceturb

As câmeras de monitoramento da Terceira Ponte voltaram a funcionar na manhã desta segunda-feira (25). As imagens não eram disponibilizadas desde a saída da Rodosol, que era a empresa responsável pela via antes de o governo assumir a administração. Agora, os motoristas que tiverem interesse poderão verificar o movimento na via e organizar melhor seus deslocamentos. O acesso pode ser feito pelo link: https://terceiraponte.ceturb.es.gov.br/ .

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES), a iniciativa amplia o acesso da população às informações sobre o tráfego no trecho, acompanhado sistema de monitoramento do Centro de Inteligência da Mobilidade (CIM), que concentra imagens e dados em tempo real de terminais, estações do aquaviário, Rodovia do Sol, Ciclovia da Vida e da própria Terceira Ponte.

Em entrevista para a Rádio CBN Vitória na última sexta, o secretário estadual Fábio Damasceno, da Semobi, informou que serão  quatro câmeras na Terceira Ponte. Duas apontando para o lado de Vila Velha e duas para Vitória, nas duas cabeceiras", declarou o secretário. "A cada 30 segundos, a gente atualiza a foto e a pessoa pode ver em tempo real a imagem do que está acontecendo na ponte", explica.

Segundo o secretário, por uma questão de segurança, as do vão central ainda não serão disponibilizadas no momento. As câmeras eram um pedido frequente dos usuários da ponte e foram desativadas após o governo do Estado assumir o controle da ponte entre as duas cidades da Região Metropolitana (ES) no lugar da Rodosol.

Idoso morre e homem fica ferido após acidente entre motos em Rio Bananal

Atualizado em 24/08/2025 às 16h02
Elias Von Schaffel, de 75 anos, morreu após acidente em Rio Bananal
Elias Von Schaffel, de 75 anos, morreu após acidente em Rio Bananal Crédito: Arquivo pessoal

Um idoso morreu após um acidente entre duas motos, na noite de sábado (23), na rodovia ES 356, próximo a Panorama, em Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Elias Von Schaffel, de 75 anos. No local, um homem de 25 anos contou à Polícia Militar que, ao realizar uma ultrapassagem em uma curva com sua motocicleta, bateu de frente com outra moto que vinha no sentido contrário.

O Samu 192 confirmou a morte do idoso no local; já o outro motociclista foi socorrido ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima de 75 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal em Linhares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Rio Bananal.

Apartamento pega fogo e prédio é isolado em Colatina

Publicado em 24/08/2025 às 13h18
Bombeiros combatem incêndio em prédio

Um apartamento pegou fogo na madrugada deste domingo (24), no bairro Novo Horizonte, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros,  ao chegar no local, encontraram o segundo andar de um prédio de três andares em chamas. 

O dono do edifício tentava controlar o incêndio, mas foi encaminhado pelos bombeiros para um local seguro. A energia elétrica do imóvel foi desligada. 

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e, depois que terminaram, verificaram que a estrutura estava comprometida. Com isso, isolaram o prédio. Os moradores foram orientados a buscar abrigo em outro local. Ainda não foram divulgadas as possíveis causas do incêndio. 

A Polícia Civil (PC) informou que não localizaram ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Colatina. A PC orienta que, caso seja identificado um crime na ocorrência, que possíveis vítimas registrem ocorrência em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não tivemos retorno até a publicação da matéria, que segue em atualização. 

Homem é assassinado com tiros na cabeça em Mucurici

Publicado em 24/08/2025 às 12h07

Um homem foi encontrado morto com várias perfurações na cabeça ocasionadas por disparos de arma de fogo, nessa madrugada, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo. Ao redor dele, foram encontradas aproximadamente quinze munições utilizadas. A identidade da vítima não foi divulgada. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, com a chegada da viatura, várias pessoas foram ao local, mas ninguém o reconheceu.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Mucurici. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Jovem é morto a tiros durante festa em Vila Velha

Publicado em 24/08/2025 às 11h36

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde de sábado (23), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A sogra da vítima relatou aos militares que todos estavam em uma festa, em frente a um comércio, quando um homem se aproximou e efetuou cerca de três disparos contra o genro. Em seguida, o atirador fugiu em uma bicicleta, que foi encontrada posteriormente no bairro Jardim Marilândia, também em Vila Velha. No entanto, o suspeito não foi localizado.

O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

Fogo atinge vegetação e assusta moradores em Colatina

Publicado em 24/08/2025 às 09h37
Incêndio atingiu vegetação em Colatina, na noite desse sábado (23)
Incêndio atinge vegetação em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu parte da vegetação do bairro Operário, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O caso aconteceu na noite de sábado (23).

Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com o incêndio, e foi feito o combate utilizando a mangueira do caminhão. Não foram divulgados detalhes sobre o tamanho da área atingida, nem sobre a causa. 

Ponte da BR 101 sobre o Rio São Mateus é liberada neste domingo (24)

Publicado em 24/08/2025 às 08h35
Ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Epírito Santo
Ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Epírito Santo Crédito: Ecovias 101

A ponte do Km 64 da BR 101 sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente liberada para a passagem de veículos neste domingo (24).

A Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, anunciou que a fase da obra em que era necessária a interdição total da ponte, foi finalizada. A empresa informou que na próxima semana, de segunda-feira (25) à sexta-feira (29), os reparos ocorrerão na parte superior da ponte e o sistema Pare e Siga será implantado ao longo de todo o dia, não havendo interdição total. Para que tudo aconteça com segurança para todos, é importante que os motoristas respeitem velocidade da via.

O trecho havia sido totalmente interditado todas as manhãs, desde a última segunda-feira (18), para a realização das últimas etapas de reforço estrutural da ponte. De acordo com a Ecovias 101, o procedimento foi necessário por conta da complexidade da operação, que envolveu a elevação total da estrutura da ponte para substituição dos apoios.