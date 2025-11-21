Transição

Correios precisam de empréstimo de R$ 20 bilhões para reestruturação

Plano inclui ainda venda de imóveis e redução de até mil pontos de atendimento que estão deficitários

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:55

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os Correios aprovaram na quarta (19) um plano de reestruturação financeira, com medidas que visam ao equilíbrio fiscal da estatal em crise. O plano inclui empréstimo de R$ 20 bilhões, previsto para ser concluído até o fim de novembro.

Além do crédito, os Correios também devem buscar monetizar ativos e vender imóveis, que, segundo a empresa, podem render R$ 1,5 bilhão em receita. A estatal prevê ainda reduzir até mil pontos de atendimento que estão deficitários.

Com o plano de reestruturação, os Correios estimam reduzir o déficit em 2026 e retornar à lucratividade em 2027.

Os recursos serão aplicados em uma série de medidas, que incluem a implementação de um programa de demissão voluntária e mudanças nos custos com plano de saúde. A empresa também vai buscar a adimplência com fornecedores.

O empréstimo dos Correios, antecipado pela Folha de S.Paulo, terá garantia do Tesouro Nacional e deve ser fatiado para atrair mais instituições financeiras, em um esforço para reduzir os custos da operação. Um sindicato de quatro bancos (Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank e ABC Brasil) havia aceitado conceder o valor que a estatal pedia, mas com juros elevados.

A companhia acumula prejuízos crescentes desde 2022. O rombo neste ano deve alcançar R$ 10 bilhões. No primeiro semestre, o saldo já ficou negativo em R$ 4,4 bilhões.

