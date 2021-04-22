EDP vai investir R$ 5 milhões para construir nova subestação em Ibiraçu

Subestação em Domingos Martins: EDP fará novos investimentos para reforçar o sistema energético do Espírito Santo Crédito: EDP/Divulgação

EDP vai investir cerca de R$ 5 milhões na construção de uma subestação em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo . A distribuidora recebeu na tarde desta quinta-feira (22) a licença ambiental e assinou a ordem de serviço para a obra, que deve gerar de 100 postos de trabalho diretos e indiretos.

Fundão e Aracruz. A subestação será erguida em uma área de 2,5 mil metros quadrados e está prevista para entrar em operação em sete meses. O empreendimento beneficiará 21 mil habitantes dos municípios de Ibiraçu, João Neiva

Segundo a empresa, a nova subestação eleva a capacidade do sistema energético e foi planejada para ampliar a capacidade de abastecimento de energia elétrica e assegurar o crescimento econômico local.

“A construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de distribuição são fundamentais para suportar o aumento da demanda e assegurar o crescimento econômico do Estado, garantindo o atendimento ao mercado, reforçando a confiabilidade e a melhoria da qualidade do fornecimento de energia dentro de elevadas condições técnicas e de segurança”, disse o diretor da EDP, Fernando Saliba.

A subestação contará com dois níveis de tensão (69/13,8 kV), um transformador de 6,7 MVA distribuídos em dois alimentadores de média tensão, trazendo maior confiabilidade e qualidade. A operação da subestação será telecomandada via Centro de Operação Integrado (COI).

Totalmente digitalizadas, as unidades possuem sistemas de supervisão, comando, controle e proteção. Além disso, contam com vídeo-monitoramento para segurança, o que também permite aos operadores do COI visualizarem, de forma remota, as operações e serviços realizados nos equipamentos de alta tensão.

A subestação Ibiraçu se somará as outras 97 subestações que compõem a rede de distribuição da EDP no Estado. A empresa atende atualmente mais de 1,5 milhão de consumidores no Espírito Santo.