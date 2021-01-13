Meninos soltando pipas em Vila Velha: município registrou o maior número de interrupções de energia por pipas Crédito: Fábio Vicentini

EDP, distribuidora de energia elétrica do Em 2020, mais de 450 mil consumidores do Estado tiveram o fornecimento de energia interrompido por causa de pipas na rede elétrica. O número, divulgado nesta quarta-feira (13) pela, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , mais que dobrou em relação ao ano anterior, quando cerca de 200 mil consumidores foram prejudicados.

O número de ocorrências atendidas pela distribuidora também aumentou, saltando para 1.802 ordens de serviço em 2020, ante 971 chamados abertos no ano anterior.

Your browser does not support the audio element. Pipas deixaram mais de 450 mil consumidores do ES sem energia em 2020

Na Grande Vitória , cerca de 300 mil clientes ficaram sem energia por causa de pipas no ano passado. O maior número de ocorrências foi registrado em Vila Velha , onde 152.612 lares e negócios foram afetados. Na sequência, vem Serra Cariacica , com 68.807 e 58.780 registros, respectivamente.

Na região Norte, mais de 60 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido por conta de ocorrências envolvendo pipas, sendo 22.847 consumidores do município de Linhares e 18.211 de Aracruz

Já no Sul do Estado, mais de 90 mil unidades consumidoras foram afetadas. Os municípios mais impactados foram Cachoeiro de Itapemirim (42.464) e Guarapari (20.026).

O gestor da EDP, Marcio Costalonga, ressalta que a brincadeira de pipa deve ser feita sempre de forma segura. “Sempre trabalhamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, mas nossa preocupação maior é com a segurança. O contato das pipas com a rede elétrica pode causar acidentes graves. As pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia", alerta.



Costalonga explica que as linhas de pipas com cerol ou produtos cortantes, por exemplo, causam desligamentos ao romper os cabos de energia. Elas também podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação e serem puxadas, prejudicando o fornecimento de energia para os moradores da região.

“Um curto circuito ocasionado por pipas na rede elétrica pode causar desde danos materiais, até queimaduras, amputação de membros ou levar ao óbito. As pessoas nunca devem intervir na rede elétrica. A EDP deve ser acionada e equipes técnicas são deslocadas para fazer a limpeza da fiação e restabelecer o fornecimento de energia.”

Além disso, ele destaca que, durante a pandemia, o fornecimento de energia elétrica se torna mais essencial, seja para abastecer unidades de saúde, hospitais, mercados ou residências.

Reparo na rede elétrica Crédito: Divulgação/EDP

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