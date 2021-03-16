EDP vai investir R$ 21 milhões em subestação de energia em Vitória

Subestação de energia: infraestrutura para reforçar o sistema energético de Vitória será construída no bairro Tabuazeiro Crédito: Michael Gaida/Pixabay

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, vai investir R$ 21 milhões em uma nova subestação de energia no município de Vitória. A infraestrutura vai ser implantada no bairro Tabuazeiro e irá reforçar o fornecimento energético para as regiões de Tabuzeiro, Grande Maruípe, Santa Cecília, bem como poderá chegar a São Pedro e Praia do Canto.

A partir da nova operação, 138 mil habitantes da capital vão ser beneficiados com a elevação da capacidade do sistema. De acordo com a EDP, a subestação contará com dois níveis de tensão (34,5/11,4 kV) e um transformador de 24 MVA distribuídos em quatro alimentadores de média tensão, trazendo maior confiabilidade e qualidade.

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assina ordem de serviço para obras da subestação de Tabuazeiro. Ao lado dele o diretor da EDP Fernando Peixoto Saliba Crédito: Jansen Lube/PMV

Os detalhes sobre o empreendimento foram tratados na manhã desta terça-feira (16), quando o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, recebeu o diretor da EDP Fernando Peixoto Saliba. Na ocasião, houve a assinatura da ordem de serviço para a execução imediata das obras da subestação Tabuazeiro.

A previsão é que a construção da estrutura, que ficará em uma área de 2,5 mil metros quadrados, dure 10 meses, ou seja, a perspectiva é que no início de 2021 a subestação já comece a operar. Serão gerados cerca de 200 empregos, entre diretos e indiretos. Serão priorizados trabalhadores de Vitória, especialmente aqueles das áreas de abrangência do investimento.

Área onde vai ser construída pela EDP a subestação de energia Tabuazeiro Crédito: EDP/Divulgação