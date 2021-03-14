Na Lata: Startup do ES planeja novos negócios e expansão para o exterior

Foi na sala de aula, em uma disciplina de empreendedorismo, que a Mogai surgiu. A ideia do bacharel em ciência da computação Franco Machado, de formar uma empresa que apresentasse soluções para o mercado, não ficou apenas no universo acadêmico. O negócio tomou corpo, prosperou e, ao longo de 23 anos, se transformou em referência no Espírito Santo e no Brasil na prestação de serviços tecnológicos para a indústria.
Atualmente, a companhia está presente em todas as regiões do Brasil, atende grandes nomes da indústria e já prestou serviços para empresas em países como Moçambique e Canadá. Em 2021, se prepara para crescer com novos projetos e avançar na expansão internacional.
De acordo com o fundador e CEO da Mogai Tecnologia, Franco Machado, existem alguns planos e negociações em andamento. Entre os novos projetos estão dois que deverão dar origem a duas novas empresas: um na área de rochas ornamentais e outro para resolver problemas de corrosão.
"A gente vai desenvolver o produto, mas com o objetivo de transformar esse negócio em uma empresa independente. Será uma spin-off da Mogai, assim como aconteceu com o Olho do Dono", explica o empresário ao se referir à startup que atua com pecuária de precisão. O Olho do Dono oferece uma solução que envolve câmera 3D e um software que usa a tecnologia de visão por computador para monitorar o peso do gado.
Existem ainda projetos ligados à saúde e ao setor de óleo e gás. A equipe da Mogai está desenvolvendo um equipamento com câmera 3D e infravermelha para ser usado no enfrentamento à Covid-19. Já no setor petrolífero trata-se de uma parceria com a espanhola Repsol, em um projeto de uma câmera 3D submarina.
Paralelamente ao desenvolvimento dos produtos, a Mogai está em negociações avançadas para atuar no Canadá, na África e na Colômbia. Com a realização desses projetos e o ganho de escala internacional, a startup espera crescer de 200% a 300% neste ano.
Machado conta que essa projeção é considerando um cenário conservador. "Se a situação do Brasil e do mundo melhorar, aí acreditamos que esse número pode ser ainda maior, algo entre 400% e 500%."
O empresário justifica o otimismo ao contar que a pandemia do novo coronavírus reprimiu muitas demandas ao longo de 2020 - quando a empresa cresceu 19% - e que, agora, vem aumentando a procura de empresas interessadas em soluções para os seus negócios.
Ele lembra que no primeiro momento da pandemia, com as medidas de isolamento e o fechamento de fábricas, contratos foram adiados e até cancelados, até porque, segundo ele, não existia uma boa aceitação à prestação de serviços remotos.
"Prestar serviços à distância era uma dificuldade. A pandemia ajudou muito a mudar esse conceito. Então, agora, a gente está sentindo o efeito contrário, com uma demanda muito forte"
Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Franco Machado.
PERFIL
- Nome: Franco Machado
- Empresa: Mogai Tecnologia
- Cargo na empresa: Fundador e CEO
- Empresa está no mercado: Há 23 anos
- Negócio: Tecnologia aplicada ao processo produtivo industrial
- Atuação: Brasil e países como Moçambique e Canadá.
- Funcionários: 23 diretos
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Economia livre, aberta. Precisa de mais iniciativa privada e menos governo.
Pandemia do coronavírus:
Uma tragédia em todos os sentidos.
Pedra no sapato:
Burocracia.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Precisamos de algo relacionado ao governo, mas o governo ao invés de nos servir tem a visão inversa, de que nós é que temos que servir a ele
Solto fogos quando:
Vejo uma entidade pública fazendo o trabalho que deve realizar de forma bem-feita, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. Para mim, a Fapes é um exemplo, um modelo de repartição pública que funciona, que serve com qualidade o seu público.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
Daria mais flexibilidade às regras trabalhistas.
Minha empresa precisa evoluir:
Na parte de gestão. Eu costumo dizer que o defeito das startups é que elas focam muito na tecnologia e pecam na gestão e nas vendas. Nós já melhoramos na parte comercial e acredito que podemos avançar na gestão.
Se começasse um novo negócio seria...:
Com novas tecnologias aplicadas para a área da saúde.
Futuro:
Recebemos investimentos de um fundo de capital de risco e o nosso futuro é fazer a empresa virar uma multinacional de tecnologia brasileira.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
O empresário e fundador da Microsoft Bill Gates. Além da trajetória dele como um empresário de sucesso, admiro o olhar social e filantrópico que ele tem.