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Leonel Ximenes

Surfistas querem mudar obra de porto para preservar ondas no ES

Atletas afirmam que píer que está sendo construído no litoral de Aracruz vai acabar com um dos melhores points de surfe do país

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:19

Públicado em 

01 jul 2021 às 16:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Surfistas pegam onda no Secret, em Aracruz, considerado um dos melhores points do país
Surfistas pegam onda no Secret, em Aracruz, considerado um dos melhores points do país Crédito: Divulgação
O mar pode não ficar para o surfe, no litoral de Aracruz. A onda começou quando um grupo de surfistas se mobilizou para sugerir à Imetame uma modificação no projeto de construção de um dos píeres do porto da empresa. Segundo os atletas, se a estrutura for feita do jeito que está prevista, um dos três melhores picos de surfe do país, conhecido como Secret, vai simplesmente acabar.
A proposta dos surfistas, já apresentada à empresa, que está instalando um porto no litoral Norte do Estado, é uma modificação no projeto do píer. Eles querem que após 200m já dentro do mar, seja feita uma nova angulação para o píer, de forma a preservar as ondas para a prática do surfe.
“O píer fica exatamente em cima da onda. Se ficar do jeito que está no projeto, vai acabar a onda”, prevê Alexandre Góes Batalha, surfista e sócio de uma empresa que faz estudo de impacto ambiental. “E não é qualquer onda, é uma power, está entre as três melhores do Brasil. É comparável à de Pipeline [no Havaí, EUA]”, destaca.
A obra do píer avançando pelo mar
A obra do píer avançando pelo mar Crédito: Reprodução de vídeo
Segundo Alexandre, a modificação proposta pelos surfistas é viável e prevê uma curva após 200m do píer, com nova angulação. “A empresa não vai perder cais”, afirma. O píer Norte, que já está em construção, avança cerca de 20 metros no pico do surfe, na ponta da onda, reforça.
"Não estamos falando de qualquer onda, estamos falando da melhor onda de surfe do Espírito Santo chamada Secret. Estamos determinados a achar uma solução que será maravilhosa para todo mundo, inclusive para a empresa e o Espírito Santo. Estamos falando de uma onda linda que já é do conhecimento do mundo"
Alexandre Góes Batalha - Surfista e um dos líderes do movimento
A campanha pela preservação do pico do surfe naquele ponto do litoral de Aracruz está mobilizando surfistas de todo o país, que gravaram vídeos de apoio à causa. A coluna assistiu a quatro desses vídeos, pelos quais os profissionais apelam ao próprio presidente da Imetame, Étore Selvatici Cavallieri, pedindo a mudança no projeto. Gravaram depoimentos Felipe Toledo, o próprio Alexandre Batalha, Rodrigo Cardoso e Carlos Burle.

EMPRESA DIZ QUE CUMPRE A LEGISLAÇÃO

Em nota enviada à coluna, a Imetame diz que durante 10 anos foram realizados vários estudos visando atender à legislação, meio ambiente, normas reguladoras e normas internacionais, de diversas instituições e órgãos, para se chegar ao formato atual do porto no litoral de Aracruz.
“Ao longo de quase 10 anos de licenciamento ambiental, houve várias audiências públicas cujas contribuições foram avaliadas e consideradas pelo Iema na forma da lei, gerando as condicionantes que estamos cumprindo plenamente”, diz o texto.
Ondas no Secret, que atraem surfistas de todo o país
Ondas no Secret, que atraem surfistas de todo o país Crédito: Divulgação
E prossegue: “Desde o início, foram realizados diversos estudos técnicos, respeitando normas nacionais e internacionais, visando a segurança da navegação e operações, em consonância igualmente com requisitos das autoridades relacionadas, tais como Marinha, Antaq, Secretaria de Portos, Iema, entre outros, em consonância com os empreendimentos existentes”.
Por fim, a Imetame afirma que o processo foi transparente e aberto ao público: “As audiências foram abertas a todos os interessados, que foram ouvidos em suas ponderações de impacto da obra, e o endereçamento dessas questões resultaram nas condicionantes ambientais, as quais o empreendimento vem cumprindo rigorosamente”.

Investimento de R$ 1,7 bilhão no complexo portuário

Com investimento na ordem de R$ 1,7 bilhão, o empreendimento da Imetame em Aracruz tem como conceito um complexo de terminais privados modelado para atender vários setores produtivos, oferecendo terminais especializados para diferentes tipos de cargas, como contêiner, carga geral e grãos. Com profundidade de 17 metros, o complexo portuário poderá receber navios de longo curso, com calado de até 16,5 metros, permitindo a operação segura de embarcações de grande porte que hoje ainda não operam de forma eficiente no Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Aracruz Surfe Imetame Metalmecânica Porto da Imetame (Aracruz) Portos do ES
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