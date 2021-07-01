Surfistas querem mudar obra de porto para preservar ondas no ES

Surfistas pegam onda no Secret, em Aracruz, considerado um dos melhores points do país Crédito: Divulgação

O mar pode não ficar para o surfe, no litoral de Aracruz . A onda começou quando um grupo de surfistas se mobilizou para sugerir à Imetame uma modificação no projeto de construção de um dos píeres do porto da empresa. Segundo os atletas, se a estrutura for feita do jeito que está prevista, um dos três melhores picos de surfe do país, conhecido como Secret, vai simplesmente acabar.

A proposta dos surfistas, já apresentada à empresa, que está instalando um porto no litoral Norte do Estado , é uma modificação no projeto do píer. Eles querem que após 200m já dentro do mar, seja feita uma nova angulação para o píer, de forma a preservar as ondas para a prática do surfe.

“O píer fica exatamente em cima da onda. Se ficar do jeito que está no projeto, vai acabar a onda”, prevê Alexandre Góes Batalha, surfista e sócio de uma empresa que faz estudo de impacto ambiental. “E não é qualquer onda, é uma power, está entre as três melhores do Brasil. É comparável à de Pipeline [no Havaí, EUA ]”, destaca.

A obra do píer avançando pelo mar Crédito: Reprodução de vídeo

Segundo Alexandre, a modificação proposta pelos surfistas é viável e prevê uma curva após 200m do píer, com nova angulação. “A empresa não vai perder cais”, afirma. O píer Norte, que já está em construção, avança cerca de 20 metros no pico do surfe, na ponta da onda, reforça.

"Não estamos falando de qualquer onda, estamos falando da melhor onda de surfe do Espírito Santo chamada Secret. Estamos determinados a achar uma solução que será maravilhosa para todo mundo, inclusive para a empresa e o Espírito Santo. Estamos falando de uma onda linda que já é do conhecimento do mundo" Alexandre Góes Batalha - Surfista e um dos líderes do movimento

A campanha pela preservação do pico do surfe naquele ponto do litoral de Aracruz está mobilizando surfistas de todo o país, que gravaram vídeos de apoio à causa. A coluna assistiu a quatro desses vídeos, pelos quais os profissionais apelam ao próprio presidente da Imetame, Étore Selvatici Cavallieri, pedindo a mudança no projeto. Gravaram depoimentos Felipe Toledo, o próprio Alexandre Batalha, Rodrigo Cardoso e Carlos Burle.

EMPRESA DIZ QUE CUMPRE A LEGISLAÇÃO

Em nota enviada à coluna, a Imetame diz que durante 10 anos foram realizados vários estudos visando atender à legislação, meio ambiente, normas reguladoras e normas internacionais, de diversas instituições e órgãos, para se chegar ao formato atual do porto no litoral de Aracruz.

“Ao longo de quase 10 anos de licenciamento ambiental, houve várias audiências públicas cujas contribuições foram avaliadas e consideradas pelo Iema na forma da lei, gerando as condicionantes que estamos cumprindo plenamente”, diz o texto.

Ondas no Secret, que atraem surfistas de todo o país Crédito: Divulgação

E prossegue: “Desde o início, foram realizados diversos estudos técnicos, respeitando normas nacionais e internacionais, visando a segurança da navegação e operações, em consonância igualmente com requisitos das autoridades relacionadas, tais como Marinha, Antaq, Secretaria de Portos, Iema , entre outros, em consonância com os empreendimentos existentes”.

Por fim, a Imetame afirma que o processo foi transparente e aberto ao público: “As audiências foram abertas a todos os interessados, que foram ouvidos em suas ponderações de impacto da obra, e o endereçamento dessas questões resultaram nas condicionantes ambientais, as quais o empreendimento vem cumprindo rigorosamente”.