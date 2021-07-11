Na Lata: Drogaria Santa Lúcia planeja expansão e novo e-commerce

Roney Cosendey é CEO da rede de drogarias Santa Lúcia Crédito: Drogarias Santa Lúcia/Divulgação

Prestes a completar 45 anos no mercado capixaba, a rede de farmácias Santa Lúcia planeja investimentos em duas novas unidades, na qualificação dos profissionais e no desenvolvimento de uma plataforma para o e-commerce.

Os novos negócios estão previstos ainda para este ano. Uma das lojas vai ser inaugurada em Vila Velha e a segunda no interior do Estado, mas, por enquanto, o sócio e CEO da empresa, Roney Cosendey, não revelou o município, nem valores dos investimentos.

O empresário contou à coluna que a marca - que tem 50 unidades de Norte a Sul do Estado e cerca de 700 funcionários - aposta na aplicação de novos sistemas e tecnologias para ampliar o seu público-alvo e crescer no mercado.

De acordo com ele, hoje a Santa Lúcia já atua com vendas pela internet, mas a partir de outubro, quando a drogaria completa 45 anos, vai ser lançada uma plataforma com capacidade de atender clientes dos 78 municípios capixabas.

"Hoje a nossa plataforma é deficiente. Percebendo a mudança de mercado, a alta demanda nos canais digitais e que o futuro é esse, fechamos contrato com uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e nosso objetivo é colocar no ar, no nosso aniversário, uma plataforma completa" Roney Cosendey - Sócio e CEO da rede de drogarias Santa Lúcia

Drogarias Santa Lúcia: rede capixaba tem 50 unidade no ES Crédito: Danilo Schellmann/Santa Lúcia Divulgação

Segundo Cosendey, desde o início da pandemia da Covid-19, as vendas pela internet e pelo call center ganharam fôlego. Ele lembrou que, logo no início da crise sanitária, a demanda pelas compras por esses canais cresceram cinco vezes, o que levou a rede de farmácias a implementar novos processos e tecnologias.

"A pandemia fez com que toda a empresa passasse por uma grande transformação. Tivemos que adotar uma série de medidas para dar segurança para nossos funcionários e clientes e também nos adaptarmos à necessidade de implantar novos processos", explicou o empreendedor que assumiu o controle da Santa Lúcia em 2016.

O empresário, sócio com seu irmão Rossine Consendey do Grupo Arpoador - detentor da Drogaria Santa Lúcia -, diz estar otimista para este segundo semestre de 2021. A expectativa é que os resultados da rede de farmácias em 2021 cresçam pelo menos 15% na comparação com o ano de 2020.

Ele contou que, além dos investimentos no Espírito Santo, o Grupo Arpoador vai expandir no Rio de Janeiro também no ramo farmacêutico. No próximo mês serão inauguradas duas drogarias da bandeira Ultrafarma. Consendey adiantou que uma delas vai ser em Niterói.

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Roney Cosendey.

Drogaria Santa Lúcia: rede está no mercado há 45 anos e tem 700 funcionários Crédito: Drogaria Santa Lúcia/Divulgação

PERFIL

Nome: Roney Cosendey

Roney Cosendey Empresa: Drogarias Santa Lúcia

Drogarias Santa Lúcia Cargo na empresa: Sócio e CEO

Sócio e CEO Empresa está no mercado: há 45 anos

há 45 anos Negócio: Farmácia

Farmácia Atuação: ES e RJ

ES e RJ Funcionários: 700

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR