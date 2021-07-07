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Novos negócios

ES tem o melhor mês da última década na abertura de empresas

De acordo com dados da Junta Comercial do Espírito Santo, foram criados em junho 1.698 CNPJs, com destaque para atividades médicas, serviços de engenharia e transporte rodoviário de cargas.

Públicado em 

07 jul 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Oportunidade de trabalho para médico
Atividades médicas representaram a maior quantidade de negócios criados no ES no mês de junho, segundo a Jucees  Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou em junho deste ano o melhor mês da última década na abertura de empresas. Segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees), foram criados em junho 1.698 CNPJs, desempenho recorde desde o início da série histórica iniciada em 2010.
Até então, o melhor resultado havia sido contabilizado no mês de julho de 2019, quando foram inaugurados 1.638 negócios em todo o Estado. 
Entre as quase 1.700 empresas constituídas, ou seja, o equivalente a 56 novos registros por dia, os setores que mais abriram as portas foram o de atividades médicas ambulatorial, com 56 CNPJs, serviços de engenharia, com 52, transporte rodoviário de cargas (39), serviços de escritório e apoio administrativo (34) e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (33). 
Para o presidente da Jucees, Carlos Roberto Rafael, os segmentos de destaque demonstram que o empreendedor buscou se adaptar ao atual cenário, fazendo investimentos em áreas que estão sendo muito demandadas, como a da saúde e a de logística.
Além disso, ele observa que alguns setores tradicionais, como de comércio de roupas, lanchonetes e restaurantes se mantiveram em níveis interessantes no ingresso ao mercado. 
Rafael pontua que o resultado de junho deve ser comemorado e traz otimismo para a economia capixaba nos próximos meses. 
"Se analisarmos toda a conjuntura de crise, tanto sanitária quanto econômica, e mesmo assim termos apresentado em junho o melhor desempenho dos últimos 10 anos, isso nos coloca com um otimismo além do normal. Demonstra que estamos avançando. O Espírito Santo tem sido um Estado fora da curva nacional. Além do trabalho de combate à Covid-19, temos um ambiente adequado, equilíbrio fiscal, riquezas naturais, então, reunimos todas as condições para sairmos na frente." 

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Não é só no mês de junho que o Estado apresentou um bom desempenho. Os dados do semestre indicam que foram abertos 8.861 negócios, a melhor marca da série histórica na Junta Comercial.
Até então, o ano de 2020 era o que havia registrado o desempenho mais satisfatório para os seis primeiros meses do ano, com 7.263 novos CNPJs. 
Apesar da vantagem na inscrição de novas empresas, quando comparamos o saldo de abertura e fechamento de negócios no primeiro semestre de 2021 e de 2010, este ano perde para o da década passada. Enquanto em 2021 o saldo foi de 4.379 CNPJs, em 2020 foi de 4.834.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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