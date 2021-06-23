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Aquisição

Gigante do varejo compra app de entregas de ex-aluno do Ifes de Colatina

Aplicativo capixaba de delivery de comida foi criado por ex-aluno do Ifes  e chamou a atenção da Magalu, que adquiriu outros dois negócios do ramo nos últimos meses
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jun 2021 às 10:11

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:11

Delivery: consumidores passaram a pedir não só comida por aplicativos. Compra de objetos por meio dessas plataformas cresceu depois do fechamento das lojas físicas.
App capixaba de entrega de comida teve venda concluída Crédito: Kerde Severin/Pexels
Magazine Luiza anunciou, no início desta semana, a conclusão da compra do aplicativo capixaba de entregas de comida Plus Delivery. A aquisição foi realizada por meio da AiQFome, uma empresa controlada pela gigante do varejo. O valor da transação não foi divulgado.
O aplicativo foi desenvolvido por um ex-aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina, onde realizou um curso de Sistemas de Informação. “Ele também fez a pós em Conectividade e Tecnologias da Informação e o curso de Competências Empreendedoras do Núcleo Incubador do campus”, explicou a instituição. Procurado pela reportagem, o desenvolvedor explicou que a questão deveria ser tratada com a Magalu.

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Segundo o comunicado divulgado pela empresa aos investidores, o Plus Delivery, que está presente em mais de 30 cidades, é um dos líderes de entrega de comida no Espírito Santo. “A plataforma opera no modelo de unidades próprias e processou, no último mês, aproximadamente 250 mil pedidos, preparados por cerca de 1.500 restaurantes parceiros.”
“A aquisição representa mais um importante passo na estratégia da Companhia de digitalização do varejo brasileiro”, diz o texto.
Já é o quarto negócio do segmento adquirido pela companhia. No ano passado, a Magazine Luiza adquiriu o AiQFome, atualmente presente em 580 cidades do país. A plataforma atende, sobretudo, pequenos e médios municípios. Em abril, a empresa concluiu também as aquisições da Tonolucro e da GrandChef.

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