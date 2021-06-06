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Leonel Ximenes

Aplicativo vai unir pequenos produtores rurais a restaurantes no ES

Ferramenta, desenvolvida pelo Incaper, tem como meta facilitar a aquisição de produtos agrícolas de base familiar pelos estabelecimentos comerciais

Públicado em 

06 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alimentos da agricultura familiar: do campo para a mesa do consumidor
Alimentos da agricultura familiar: do campo para a mesa do consumidor Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil
Incaper, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do ES (Fapes), está desenvolvendo um novo aplicativo que, a princípio, vai se chamar “Feira na Palma do Mão”. Como o próprio nome indica, a ferramenta vai permitir que estabelecimentos como restaurantes comprem alimentos de pequenos produtores de uma forma mais prática em um processo que se adapte às necessidades do cliente e do produtor.
A pesquisa vai levantar as demandas de quem compra e a realidade da agricultura familiar no Estado. Segundo o Incaper, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, analisado pelo instituto, estimou em 108.014 as propriedades rurais no Espírito Santo. No total, 357.258 pessoas estão ocupadas nas mais variadas atividades agrícolas.
Do total das propriedades, a estimativa é a de que 75% sejam de base familiar, o que chega ao número de 80.775 propriedades da agricultura familiar. Nessas propriedades estão, aproximadamente, 213.557 pessoas ocupadas nessa modalidade no Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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