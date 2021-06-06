Aplicativo vai unir pequenos produtores rurais a restaurantes no ES

O Incaper
, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do ES (Fapes), está desenvolvendo um novo aplicativo que, a princípio, vai se chamar “Feira na Palma do Mão”. Como o próprio nome indica, a ferramenta vai permitir que estabelecimentos como restaurantes comprem alimentos de pequenos produtores de uma forma mais prática em um processo que se adapte às necessidades do cliente e do produtor.
A pesquisa vai levantar as demandas de quem compra e a realidade da agricultura familiar no Estado. Segundo o Incaper, o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2017, analisado pelo instituto, estimou em 108.014 as propriedades rurais no Espírito Santo. No total, 357.258 pessoas estão ocupadas nas mais variadas atividades agrícolas.
Do total das propriedades, a estimativa é a de que 75% sejam de base familiar, o que chega ao número de 80.775 propriedades da agricultura familiar. Nessas propriedades estão, aproximadamente, 213.557 pessoas ocupadas nessa modalidade no Estado.