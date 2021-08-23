Startup do ES aposta em mercado global: início será em Portugal

Rafaela Marques e Giovanni Mesquita estão à frente da Sempre Design Crédito: Divulgação

Giovanni Mesquita e Rafaela Marques, fundador e CEO, respectivamente, da Sempre Design, estão em contagem regressiva para embarcarem, além-mar, em busca da internacionalização do seu negócio. Graduada recentemente na TecVitória - incubadora de empresas de base tecnológica de onde saíram startups de sucesso como a Picpay, a empresa capixaba quer conquistar Portugal e o primeiro passo será a ida ao país em busca da validação de uma metodologia própria e que já está consolidada no Brasil.

Desenvolvido e validado ao longo de cinco anos, os Ciclos de UX são um conjunto de métodos selecionados de acordo com o desafio do negócio, seja um novo produto ou serviço ou a reestruturação dos existentes.

A metodologia visa solucionar processos complexos, tendo como foco a experiência do usuário e utilizando como base o UX Design, Design Thinking, Lean Startup e Design de Serviços. Trata-se de uma esteira de produção, que reúne o essencial das ferramentas da inovação, para realizar projetos, produtos e serviços ágeis, lucrativos e sustentáveis, com foco no cliente.

Os ciclos de UX são formados por 3 fases: Entender, Consolidar e Entregar.

Na fase Entender é onde acontecem as definições das hipóteses do negócio e o enriquecimento das informações através de pesquisas de usuários e de mercado. Na fase Consolidar é feito o alinhamento das informações coletadas com o propósito e as priorizações por viabilidade e valor. E na fase Entregar é feita a materialização de tudo com protótipos, testes e especificações para garantir que os objetivos sejam alcançados.

"Foram vários anos validando, testando e ajustando os Ciclos de UX aqui no Brasil. Agora nos sentimos prontos para fazer tudo isso novamente em outros países." Giovanni Mesquita - Fundador da Sempre Design e idealizador da metodologia

Atualmente os Ciclos de UX funcionam com a participação de designers conectados de todo Brasil e totalmente online. A Sempre Design está transformando a solução em um SAAS (software como serviço) e toda sua operação com clientes no Brasil será mantida durante o processo de validação.

A viagem para Portugal está confirmada para a primeira semana de setembro. Lá, Giovanni e Rafaela vão passar três meses participando do programa Starting PT, da Fábrica de Startups, que tem como meta ajudar os empreendedores a descobrirem como validar e lançar uma ideia de negócio. Será um período de muito trabalho e aprendizagem, quando vão descobrir se o produto vai se adequar ao mercado português, quais os ajustes necessários para que este produto funcione nas empresas locais e, claro, se elas vão querer contratá-lo.

SONHO ANTIGO

Há alguns anos Giovanni e Rafaela estão de olho no mercado português mas a pandemia do Covid-19 atrasou este primeiro e importante passo rumo à internacionalização da Sempre Design, que é uma das únicas startups de experiência do usuário do Espírito Santo.

Eles defendem que as startups deveriam pensar no mercado exterior desde novinhas, mas sabem que isso não acontece devido ao medo da maioria dos empreendedores de arriscar, já que há empecilhos como incertezas, burocracia, alto investimento, entre outros. “O medo é, sem dúvida, o principal obstáculo do empreendedor”, acreditam.

Embora saibam que há um caminho longo para a validação do seu produto no mercado internacional, o maior desejo de Giovanni e Rafaela é instalar a filial da Sempre Design em Portugal. “Precisamos adaptar o nosso produto para que seja compatível também a outras culturas”, defendem.

O Starting in Portugal, desenvolvido pela Fábrica de Startups, é um programa de aceleração, constituído por três grandes etapas: pré-validação (validação do problema e da solução), validação (do produto e do mercado) e lançamento (go-to-market).