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Renata Rasseli

Pioneira no país, startup do ES organiza o financeiro de microempresas

A  "Manda pro Financeiro",  voltada a atender negócios de micro e pequeno portes, recebeu incentivo de organização de apoio ao empreendedorismo de inovação

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

18 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Zé Correa e Dhan Sugui.
Zé Correa e Dhan Sugui. Crédito: Divulgação
A Manda pro Financeiro, fintech capixaba voltada a atender negócios de micro e pequeno portes, acaba de anunciar o aporte de R$ 400 mil realizado por investidores da rede da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento-anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação.
Esta é a primeira rodada recebida pela startup que iniciou suas operações em abril de 2019 em Vitória-ES pelos empreendedores Zé Correa e Dhan Sugui. Até então a empresa cresceu com investimento direto dos sócios. Voltada a facilitar a gestão financeira da MPEs, a Manda busca se tornar o próprio financeiro destas empresas que sofrem tanto para tocar o dia a dia e ainda ter um olhar organizado e analítico para o setor que é o coração de qualquer negócio.
“Boa parte das MPEs tem pouquíssimo conhecimento sobre suas finanças e por conta da pandemia outra parcela teve uma queda abrupta de faturamento. Começamos atendendo empresas que estavam querendo começar a ter uma melhor organização e também otimizar seus custos com o financeiro, terceirizando o serviço”, conta Zé Correa, cofundador da Manda pro Financeiro.
Em uma pesquisa da Serasa Experian no final de 2020 foi apontado que mais de 90% das micro e pequenas empresas encontraram novas oportunidades dentro da pandemia muito devido a grande digitalização das atividades e processos. “ Nós com o Manda entramos nesse contexto, para levar às micro e pequenas empresas uma forte redução de custo e , ao mesmo tempo, aumentar a eficiência financeira. Deixamos o financeiro das empresas super organizados e o melhor de tudo, com técnicas que reduzem muito a inadimplência.", afirma Correa.

ANIVERSÁRIO

Valdecir, Mirella, Miguel e Geisiane Torezani
Valdecir, Mirella, Miguel e a aniversariante Geise Torezani: celebrando 40 anos de vida em família Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE E ALIMENTO

Artistas do ES acabam de criar o movimento Arte Alimento (@arte.alimento). Cada um dos artistas participantes doa uma obra de sua autoria para compor uma exposição virtual. Após um período de exposição, haverá leilão das obras via Instagram. O valor arrecadado será integralmente revertido para duas ações assistenciais:  A Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, que tem à frente o padre Kelder, e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Clara de Assis, que possui uma atuação junto à famílias carentes do Bairro Bonfim, em Vitória.

QUERIDA DE RR

Josy Côgo
Josy Côgo: pose para um clique no Barro Vermelho, Vitória Crédito: Divulgação

HOMENAGEM

Lourdes Ferolla, que é diretora social da CDL Vitória, está cuidando pessoalmente de todos os detalhes da cerimônia de homenagem ao empresário Hélcio Rezende Dias, que será condecorado pela entidade no próximo dia 25. O homenageado receberá o prêmio Sócio Benemérito, que será concedido pela primeira vez, por seu trabalho em prol do desenvolvimento do setor lojista na capital. A premiação, em formato híbrido, será realizada na sede da CDL de Vila Velha, às 19 horas. Hélcio Rezende Dias é ex-secretário de Estado da Indústria e Comércio, já foi presidente da CDL da capital por três mandatos e está vinculado a mais de 10 organizações capixabas.

QUERIDOS DE RR

Eliane e Dailton Perim
Eliane e Dailton Perim Crédito: Mônica Zorzanelli

E-COMMERCE

Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) apontam que mais de 150 mil e-commerces foram abertos desde o começo da pandemia no Brasil. Nesse novo cenário de vendas online, um dos principais desafios encontrados para quem entra nesse setor é a logística de entrega. O especialista em ERP, Renato William e diretor da Sankhya ES, esclarece que é a tecnologia que pode ajudar, mais uma vez a solucionar essa questão. “O caminho mais simples passa pela automatização das entregas, que significa integrar o sistema ERP utilizado na empresa com o site dos Correios. Assim, será possível que o próprio consumidor calcule o valor da entrega na hora da compra do site e que acompanhe todo o processo, já que transparência e agilidade são essenciais em todo e-commerce”, explica William.

ALMOÇO

Julianna Santos Castro e Giuliano Castro
Julianna Santos Castro e Giuliano Castro: domingo na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

DE OLHO NO PRAZO

Mais de 240 mil pessoas já declararam o imposto de renda no Espírito Santo, segundo dados da Receita Federal. Porém, quase 400 mil contribuintes ainda não cumpriram com a obrigação e o prazo se encerra no dia 31 de maio. A contadora Mônica Porto alerta que quem é obrigado, mas atrasa ou não declara o imposto de renda sofre algumas sanções como ficar com o CPF em situação irregular, não podendo solicitar empréstimo, prestar concurso público, não conseguir acessar conta bancária e ter emprego de carteira assinada, entre outros entraves. “A vida fica praticamente bloqueada e a multa pode chegar a 150% do imposto devido. Se não realizar a declaração de forma alguma, ela é considerada um sonegador de impostos e responderá a processo administrativo, podendo ser oficialmente acusado de crime de sonegação fiscal, que gera até cinco anos de prisão”, adverte.

FAMÍLIA

Raphael Abad, Helena e Larissa Cabral
Raphael Abad, Helena e Larissa Cabral Crédito: Divulgação

RR NEWS

Depois de muitos pedidos e por receber pacientes do Brasil todo e até do exterior, a capixaba especialista em melasma Cimara La Belle dá um novo passo na sua carreira e vai levar seu tratamento inédito de controle do melasma ‘Método Célula’ além das fronteiras do Espírito Santo. É que ela inicia essa semana os atendimentos presenciais em outras cidades do Brasil. Com agendamento cheio e previamente marcado, a primeira parada é Campinas, em São Paulo, nesta sexta (21). Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também estão na programação.
Graziella Ferrari
Graziella Ferrari Crédito: Débora Benaim
Graziella Ferrari (foto acima), da Miss Gatty Brigaderia, vai promover uma maratona on-line para ajudar quem quer empreender ou aperfeiçoar técnicas no doce mundo dos brigadeiros. De terça-feira (18) a quinta-feira (20), ela realiza aulas gratuitas para apresentar receitas exclusivas do doce e ensinar a outros doceiros como ampliar o negócio. As aulas serão às 19 horas e para participar basta se inscrever no link disponível no perfil @missgattybrigaderia.
O Vila Pindô - buffet infantil lúdico ecológico e totalmente indoor - está com inauguração prevista para o mês de junho, no Bairro de Fátima. O nome ‘Pindô’ vem da palavra Pindorama que significa terra das palmeiras, primeiro nome dado ao Brasil pelos índios Tupis-Guaranis. Com esta inspiração na natureza, os pacotes de festas disponíveis do local também receberam nomes de palmeiras nativas do Brasil e são quatro opções: Buriti, Jerivá, Açaí e Dendê. “É possível montar o pacote ideal de acordo com o desejo do cliente, desde o mais básico até o mais completo”, explica a outra sócia do local, Giovana Brunoro.
Os colaboradores da MedSênior participam nesta terça-feira, dia 18, do primeiro treinamento do projeto Ser+Voluntário. A capacitação será realizada por meio de vídeoaulas, divididas em quatro módulos, conduzidas pela assistente social Marisa Seoane Rio Resende, vice-presidente do Conselho de Fomento e Colaboração de Belo Horizonte (Confofo-BH) e especialista em responsabilidade social e sustentabilidade. A programação abordará os seguintes aspectos: o que é ser um voluntário corporativo, o que é uma vida entregue, o que é ser um voluntário “comum”, razões para ser um voluntário, responsabilidades: colaborador/voluntário, empresa e outros, trabalho em equipe, alegria e criatividade e responsabilidade coletiva.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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