Startup do ES lança nova geração de hortas inteligentes

Brota lança nova geração de hortas inteligentes com iluminação artificial Crédito: Divulgação

Quem gosta de plantas sabe que, além de proporcionar água e um solo com nutrientes, outro fator é muito importante para se desenvolverem: a luz do ambiente. Pensando em ajudar quem tem esse desafio com suas plantinhas, a Brota acaba de lançar a b.Box Led, sua nova geração de hortas inteligentes com iluminação artificial.

A empresa nasceu em 2020 com o lançamento de horta com sistema autônomo de irrigação, que envia água e nutrientes à cada cápsula com um tipo de planta no tempo e quantidade ideais, eliminando totalmente a necessidade de conhecimento sobre botânica ou mesmo alguma prática.

"Temos uma conexão muito bacana e produtiva com os nossos clientes que nos permitiu compreender qual era o próximo passo a ser dado no desenvolvimento do produto. Em pesquisa feita pela startup com sua base, a falta de luz no ambiente se mostrou ser um desafio para o cultivo: 89% dos clientes que tiveram algum insucesso com o crescimento de suas plantas afirmou que este foi o grande impeditivo." Rodrigo Farina - CEO da Brota Company

Para suprir essa questão tão comum quanto relevante, o sistema da nova horta proporciona autonomia de 16 horas ininterruptas de luz diária e desligamento automático e duas vezes mais eficiência no tempo de crescimento. Além disso, traz mobilidade pois elimina a busca por um ponto de luz natural em casa.

sócios fundadores da Brota Company, Juan Correa, Rodrigo Farina e Bruno Arouca. Crédito: Divulgação

"Muitas vezes vivemos em lugares nos quais a iluminação ambiente não é das melhores. Pensando nisso, desenvolvemos uma nova horta que permite-se plantar o que quiser e onde preferir sem se preocupar com o lugar da casa. Seja onde for, a partir de agora a planta estará com condições para crescer", comenta o empreendedor.

Brota lança nova geração de hortas inteligentes com iluminação artificial Crédito: Divulgação

Retrátil e podendo ser usada em duas alturas - 15 cm e 30 cm a depender do estágio de crescimento da planta - a "b.Led" - nome dado ao sistema de luz - foi projetada para se encaixar com perfeição à já existente horta, a b.box. Isso porque um dos cuidados da startup foi dar também esta possibilidade a quem já tem sua horta. "Estamos muito felizes com o lançamento da b.Led. Ela é um exemplo puro do contato constante que temos com nossos clientes que nos ajudam a melhorar cada vez tudo que envolve a Brota", diz o empreendedor.

Com o propósito de alimentar o mundo sem destruir o planeta, hoje a Brota já recicla 100% do volume proporcional fabricado e oferece dez tipos de cápsulas: Manjericão Italiano, Hortelã, Salsa Hortense, Rúcula Rokita, Coentro Português, Alface Baby-Leaf, Orégano Bravo-Europeu, Tomilho Serpilho e os novos sabores Beterraba Baby Beet e Mostarda Crespa. A ideia é expandir para até 50 sabores até o fim de 2021.

PRÉ-VENDA

Em um formato de pré-venda, a startup já se surpreendeu com a grande demanda recebida dos clientes. Mais de 3000 pessoas se cadastraram para serem as primeiras a receberem a b.Led. "Acreditamos muito no poder que a tecnologia tem de gerar conforto e novas soluções às necessidades dos tempos de hoje. Trabalhamos todos os dias com esse intuito, de fazermos nossa parte", finaliza Farina.

STARTUP CHEGA EM SP