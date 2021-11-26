Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de trabalho

Empresa não pode "queimar" ex-empregado que move ação trabalhista

Organização que tenta inviabilizar a recolocação do ex-colaborador no mercado de trabalho pode sofrer processo por danos morais. Entenda
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 nov 2021 às 10:11

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 10:11

Pense em uma situação hipotética. João trabalhou por dez anos em uma empresa e acabou sendo demitido quando foram necessários ajustes de pessoal. Ao receber a rescisão, ele percebeu que nem todas as verbas foram pagas e decidiu entrar na Justiça para garantir seus direitos. João conseguiu uma indenização e a empresa, para “se vingar”, começou a “queimar” o ex-colaborador junto a possíveis empregadores.
De acordo com o especialista em Direito do Trabalho Leonardo Ribeiro, empresas que sofreram ações trabalhistas movidas por ex-funcionários não podem agir por vingança e inviabilizar a recolocação do trabalhador no mercado de trabalho. Isso, segundo ele, pode resultar em processo por danos morais.
Empresa não pode queimar ex-funcionário no mercado de trabalho
Empresa não pode queimar ex-funcionário no mercado de trabalho Crédito: Freepik
Foi o que aconteceu com uma corporação de energia renovável de Natal que foi condenada a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais a um ex-funcionário. A decisão foi da juíza Anne de Carvalho Cavalcanti.
O advogado explica que a atitude da companhia atentou contra a honra e dignidade do empregado. Ele frisa que mesmo sendo uma ação judicial pública, como foi o caso de Natal, o setor de recursos humanos não pode informar a outras empresas sobre a reclamação trabalhista do ex-empregado.
“O requerente conseguiu comprovar por meio de áudio que a ex-empregadora passava informações de seu processo a qualquer um que ligasse. A CLT não admite esse tipo de conduta desabonadora na relação patrão e empregado", destaca Ribeiro.

Veja Também

Caso Camila Queiroz: quando vale a pena bater de frente com o patrão?

O advogado argumenta que até mesmo em casos de demissão por justa causa, é vedado o registro dessa modalidade de encerramento de contrato na carteira de trabalho e previdência social.
"Nos parágrafos 4º e 5º, a CLT prevê essa infração e atribui multa a quem o fizer. É uma forma de desmotivar comportamentos que inviabilizam a recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, causando-lhe constrangimento, bem como preservar sua honra e dignidade", ressalta.
Já o advogado trabalhista Ricardo Araújo, do escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados, complementa que de maneira alguma a empregadora, por meio de seus sócios ou prepostos, pode ofender qualquer funcionário. Também o empregado não pode fazê-lo contra a empresa.
Ele afirma que essa impossibilidade, além de ferir princípios da relação empregatícia, já vem previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, que define: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrentes de sua violação".

Veja Também

Justiça penhora de viagra a vestido de noiva em ações trabalhistas

“Além do pagamento por danos morais, a depender do ato praticado, poderá responder por crime contra a honra do empregado como calúnia, injúria ou difamação. Na seara trabalhista essas práticas são graves, pois uma agressão à imagem do trabalhador pode gerar reflexos muito negativos por toda a sua vida profissional, causando a ele sérios prejuízos, por exemplo, uma anotação desabonadora na carteira de trabalho que pode prejudicar empregos futuros”, salienta Araújo.

CUIDADOS NA HORA DA DEMISSÃO

“Ter cuidado no processo de demissão é muito importante para que a empresa possa servir de bom exemplo para os funcionários remanescentes e para garantir, por exemplo, que os ex-colaboradores não saiam da firma com impressões ruins." A afirmação é da diretora técnica da Rhopen Consultoria, Jaciara Pinheiro.
Ela esclarece que para tornar esse momento menos traumático, as empresas têm adotado métodos de desligamentos mais humanizados. Segundo ela, isso é feito com procedimentos mais bem planejados e executados, pensando na estabilidade emocional do ex-colaborador, respeitando sua história profissional na empresa e, principalmente, deixando claro os reais motivos do desligamento.
“A demissão humanizada começa quando a empresa tem métodos de avaliação de desempenho, ciclos de feedbacks, acompanhamentos da equipe e torna tudo isso insumos para demissões. É importante frisar, ainda, que o jurídico da empresa deve estar muito atento e pensar em todos os possíveis riscos que levam uma pessoa à demissão”, salienta.

CINCO BENEFÍCIOS DE UMA DEMISSÃO HUMANIZADA

  1. Reduzir o impacto psicológico: Por ser bem planejada e executada, a demissão humanizada ajuda o ex-colaborador a manter sua estabilidade emocional mesmo diante de um momento de grandes mudanças. 
  2. Bom exemplo: Oferecer apoio a colaboradores desligados é uma maneira de melhorar a orientação de carreira se reposicionando em todos os sentidos (carreira, comportamentos, currículo, mídias sociais) estando mais atento ao mercado e atrair os olhares de bons profissionais. 
  3. Advogados da marca: Um ex-colaborador que passa por um processo de demissão humanizada, provavelmente vai valorizar a empresa e se tornar um advogado da marca. 
  4. Clima organizacional: Quando uma empresa pratica demissões humanizadas, ela dá exemplo positivo para a sua equipe, gera mais segurança e promove o convívio mais saudável entre os colaboradores remanescentes. 
  5. Redução de riscos: Processos bem elaborados e executados no modelo de desligamento humanizado são mais transparentes, precisos e amigáveis. Essas características acabam por reduzir muito os riscos de processos trabalhistas.

Veja Também

Saiba quais são as habilidades do futuro para desenvolver na carreira

Mercado de trabalho exigirá novas habilidades da geração pós-pandemia

Recusar vacina e não usar máscara: o que leva à demissão por justa causa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira Justiça do Trabalho Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados