10 formas de usar o ChatGPT para facilitar o trabalho e economizar tempo

01

Escrever e-mail

O profissional pode pedir para a inteligência artificial escrever um e-mail, por exemplo. Para isso, é necessário inserir os direcionamentos necessários, como tema, data e hora, e receber uma resposta pronta. Os temas são variados como convites para eventos, comunicação interna, apresentação de funcionários, entre outros.

02

Tirar dúvidas

O ChatGPT responde rapidamente ao que é perguntado. Caso a resposta seja difícil de compreender, ele tenta explicar com termos mais simples, se receber um comando. Essa rapidez no acesso às informações pode facilitar o trabalho porque permitirá mais tempo para produzir e ter ideias. É bom lembrar que o sistema não é tão atualizado, pois o conhecimento vai até 2021, e as respostas podem não ser tão precisas neste primeiro momento.

03

Escrever textos, discursos, músicas ou avaliações

O ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para escrever textos. A tecnologia ajuda os profissionais a terem ideias e melhorarem a escrita, além de poupar o tempo que seria gasto para escrever mensagens e e-mails.

04

Redigir textos em outros idiomas

Caso tenha dúvida e não queira usar o Google Tradutor, é possível utilizar o ChatGPT para criar o texto em outras línguas como inglês, espanhol, italiano, alemão e francês.

05

Planejar a rotina diária

Os usuários podem utilizar o ChatGPT para organizar o cotidiano, com a criação de uma rotina diária envolvendo todas as atividades necessárias. O recurso pode ser usado para combinar os melhores horários profissionais e pessoais, podendo até destacar quais são as prioridades.

06

Analisar grandes quantidades de dados

A análise de dados faz parte das tarefas de muitos profissionais e o ChatGPT pode ser utilizado para processar informações de forma rápida. A inteligência artificial pode acelerar a análise e a interpretação dos balanços. Outro ponto é que a tecnologia pode ajudar na tomada de decisão sobre qual investimento fazer, pois o ChatGPT identifica tendências no mercado, ressaltando quais opções são melhores, indicando o mix que trará melhores resultados.

07

Explicar termos técnicos

Vale a pena recorrer à inteligência artificial para explicar um termo de forma mais didática. É possível pedir ao ChatGPT a definição de uma expressão da forma mais simples possível ou para determinado público-alvo, como crianças e idosos.

08

Opinar sobre temas estratégicos e fazer o atendimento ao cliente

Para quem quer empreender ou está tentando navegar pelo empreendedorismo, o ChatGPT pode ajudar a entender o processo de abrir uma empresa. Esta pode ser uma opção útil para gerar ideias, estimar os custos de abrir um negócio e desenhar um plano de negócios. Na Amazon, por exemplo, funcionários testaram o ChatGPT e afirmaram que a ferramenta faz um trabalho "muito bom" para responder dúvidas de clientes. E também pode ser utilizado para solucionar questões sobre estratégias da companhia.

09

Assistente para criar códigos

A plataforma tem suporte a algumas linguagens de programação, como C++, Python e Java. Desta forma, qualquer usuário pode solicitar um código para automatizar tarefas com a IA, desde iniciantes a profissionais experientes na área.

10

Aplicar para um novo emprego ou negociar um aumento