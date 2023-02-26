10 formas de usar o ChatGPT para facilitar o trabalho e economizar tempo

A inteligência artificial (IA) já é uma realidade na vida das pessoas e facilita o cotidiano em diversos tipos de tarefas, inclusive aquelas ligadas ao trabalho. A ferramenta da vez é o ChatGPT, um sistema de chatbot que cria vários tipos de texto por meio de comandos enviados pelo usuário.
A plataforma pode ser utilizada por profissionais de diferentes áreas, sendo capaz de conduzir diálogos e produzir formulação de e-mail, preencher formulários, conselhos de como abrir o próprio negócio, entre outras ações.
A tecnologia foi lançada ao público no final de novembro de 2022 e conquistou milhares de usuários rapidamente. A ferramenta funciona como um chat de bate-papo com IA, em que o usuário faz comandos e a tecnologia responde atendendo aos pedidos.
Assim como qualquer outra tecnologia, o ChatGPT não substitui algumas funções humanas, mas pode ser útil para agilizar atividades durante o cotidiano laboral. Portanto é importante ficar atento ao usar a tecnologia porque há risco de erros.
Confira como o ChatGPT pode ajudar
01
Escrever e-mail
O profissional pode pedir para a inteligência artificial escrever um e-mail, por exemplo. Para isso, é necessário inserir os direcionamentos necessários, como tema, data e hora, e receber uma resposta pronta. Os temas são variados como convites para eventos, comunicação interna, apresentação de funcionários, entre outros.
02
Tirar dúvidas
O ChatGPT responde rapidamente ao que é perguntado. Caso a resposta seja difícil de compreender, ele tenta explicar com termos mais simples, se receber um comando. Essa rapidez no acesso às informações pode facilitar o trabalho porque permitirá mais tempo para produzir e ter ideias. É bom lembrar que o sistema não é tão atualizado, pois o conhecimento vai até 2021, e as respostas podem não ser tão precisas neste primeiro momento.
03
Escrever textos, discursos, músicas ou avaliações
O ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para escrever textos. A tecnologia ajuda os profissionais a terem ideias e melhorarem a escrita, além de poupar o tempo que seria gasto para escrever mensagens e e-mails.
04
Redigir textos em outros idiomas
Caso tenha dúvida e não queira usar o Google Tradutor, é possível utilizar o ChatGPT para criar o texto em outras línguas como inglês, espanhol, italiano, alemão e francês.
05
Planejar a rotina diária
Os usuários podem utilizar o ChatGPT para organizar o cotidiano, com a criação de uma rotina diária envolvendo todas as atividades necessárias. O recurso pode ser usado para combinar os melhores horários profissionais e pessoais, podendo até destacar quais são as prioridades.
06
Analisar grandes quantidades de dados
A análise de dados faz parte das tarefas de muitos profissionais e o ChatGPT pode ser utilizado para processar informações de forma rápida. A inteligência artificial pode acelerar a análise e a interpretação dos balanços. Outro ponto é que a tecnologia pode ajudar na tomada de decisão sobre qual investimento fazer, pois o ChatGPT identifica tendências no mercado, ressaltando quais opções são melhores, indicando o mix que trará melhores resultados.
07
Explicar termos técnicos
Vale a pena recorrer à inteligência artificial para explicar um termo de forma mais didática. É possível pedir ao ChatGPT a definição de uma expressão da forma mais simples possível ou para determinado público-alvo, como crianças e idosos.
08
Opinar sobre temas estratégicos e fazer o atendimento ao cliente
Para quem quer empreender ou está tentando navegar pelo empreendedorismo, o ChatGPT pode ajudar a entender o processo de abrir uma empresa. Esta pode ser uma opção útil para gerar ideias, estimar os custos de abrir um negócio e desenhar um plano de negócios. Na Amazon, por exemplo, funcionários testaram o ChatGPT e afirmaram que a ferramenta faz um trabalho "muito bom" para responder dúvidas de clientes. E também pode ser utilizado para solucionar questões sobre estratégias da companhia.
09
Assistente para criar códigos
A plataforma tem suporte a algumas linguagens de programação, como C++, Python e Java. Desta forma, qualquer usuário pode solicitar um código para automatizar tarefas com a IA, desde iniciantes a profissionais experientes na área.
10
Aplicar para um novo emprego ou negociar um aumento
Profissionais estão utilizando a ferramenta para criar frases para o currículos e cartas de recomendação em diferentes processos seletivos. A tecnologia também pode ajudar quem busca um aumento de salário até com ajuda para negociar o reajuste.
Correção
26/02/2023 - 5:16
O tópico 2, que afirmava que a ferramenta poderia ser uma alternativa ao Google, afirmava que o ChatGPT fazia busca a sites externos. Essa tecnologia ainda não foi implantada na plataforma, que também não tem a função de buscador, como o Google. Dessa forma, o texto foi alterado.