Mais de 250 vagas de emprego nos Sines do Norte e Noroeste do ES

Agência do Sine de Linhares Crédito: Diezo Gomes

As agências do Sine têm 257 vagas de emprego e estágio nesta terça-feira (2) nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Para se candidatar, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos de trabalho são para motorista, costureira, garçom, ajudante de obras, técnico em segurança do trabalho, açougueiro, auxiliar administrativo, farmacêutico, entre outros.

Profissionais podem procurar as agências de Aracruz (54) e Linhares (172) e ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Vagas: 54

54 Ajudante de Obras (1)

Artífice (1)

Assistente de atendimento e Vendas (1)

Assistente de vendas (2)

Chapeiro (2)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (a) (1)

Doméstica/cuidadora (2)

Garçom (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de guindaste (2)

Motorista caminhão pipa CNH D (1)

Motorista de ônibus CNH D (5)

Oficial bombeiro (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de equipamento (10)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (1)

Pintor automotivo (1)

Projetista (10)

Soldador escalador (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedora (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 172

172 Açougueiro (1)

Ajudante de aterro (2)

Ajudante de produção pcd (4)

Analista comercial (1)

Analista de logística (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de marketing (1)

Assistente de promoção (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de vidraceiro (5)

Barbeiro (3)

Conferente (2)

Coordenador de operação logística (1)

Cozinheira (1)

Encarregado de obras (2)

Estagiário (administrativo) (1)

Farmacêutico (1)

Inspetor de monitoramento (2)

Marketing (1)

Mecânico de caminhão (2)

Mestre de obras (1)

Oficial (5)

Oficial de construção (3)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador de logística (20)

Operador de loja pcd (1)

Operador de motosserra (2)

Preparador de veículos (1)

Secretária (1)

Serralheiro (5)

Servente de obras (5)

Supervisor de almoxarifado (1)

Técnico em mecânica (2)

Técnico em segurança trabalho (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (40)

Vaqueiro / caseiro (1)

Vendedor / atendente (2)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (3)

Vendedor interno / externo (2)

Vendedor produtos agrícolas (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem ir até a unidade que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.