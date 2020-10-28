21 profissões do futuro: de controlador de drone a alfaiate digital

O controlador de tráfego autônomo vai gerenciador de tráfego de veículos autônomos e de drones Crédito: Pixabay

Investigador de dados, diretor de genoma, coach de saúde financeira, analista de computação quântica, facilitador de TI e controlador de tráfego autônomo. Com o mundo do trabalho em constante transformação e a tecnologia cada vez mais presente na vida de todos, essas são algumas profissões que fazem parte de uma lista das 21 carreiras do futuro.

O estudo foi elaborado pela multinacional de tecnologia Cognizant e indica as tendências dos empregos até 2028. O relatório foi elaborado há dois anos, mas passa por revisões periódicas. Algumas dessas carreiras já existem como a de investigado de dados, que hoje é conhecida como cientista ou analista de dados, ou consultor fitness, uma espécie de personal trainer.

Já outras ainda nem existem como é o caso dos chiefs trust office, ou seja, o profissional que vai trabalhar ao lado de equipes internas de finanças e relações pública. Outro exemplo é o alfaiate digital, que vai até a casa do consumidor para pegar suas medidas com um sistema digital. (veja a lista abaixo e as atividades de cada profissional)

Ao longo dos anos, por conta das constantes transformações tecnológicas, algumas profissões deixam de existir para dar lugar a outras mais modernas. Fazem parte dessas ocupações extintas leiteiro, operador de mimeógrafo e mensageiro de telegrama.

Outras funções também de devem deixar de ter sua importância. Recentemente, o governo do Espírito Santo retirou os cobradores das linhas de ônibus, que passaram a operar com catracas eletrônicas. Outra profissão que vai para o mesmo caminho é a de frentista. Nos Estados Unidos, por exemplo, os postos de gasolina não operam mais com esses trabalhadores.

Especialistas afirmam que faz parte da dinâmica do mercado de trabalho a extinção e a criação de novas profissões como forma de se adequar ao tempo e à transformação digital. A diretora da Rhopen Consultoria, Jaciara Pinheiro, lembra que a tecnologia sempre será a grande aceleradora das mudanças.

Algumas carreiras que fazem parte da lista, como coach de saúde financeira. já existem e outras ainda vão surgir nos próximos anos. Independentemente do nome que a profissão receba, ela vai precisar estar somada à tecnologia. Vivemos em um mundo de que até novas carreiras para auxiliar as que surgem com essa transformação digital, destaca.

COMO SE PREPARAR

O profissional que quer permanecer no mercado de trabalho precisa estar em constante atualização e oferecer um conjunto de conhecimentos para ocupar determinada vaga, conforme destaca Jaciara.

As novas posições não vão depender de apenas um curso e, sim, de um conjunto de conhecimentos e habilidades necessárias para ocupar determinada vaga. Um bom exemplo é o cargo de analista de dados, que pode ser ocupado por pessoas da área de informática, estatística ou matemática. O caminho é amplo e é preciso estar aberto a todas essas mudanças, afirma.

Ela salienta que, mesmo dominado pelas tecnologias, o mercado ainda vai depender do comportamento humano, independentemente do nome da profissão. Isso porque mesmo com a transformação digital, alguns processos e soluções, ainda dependem de pessoas para serem desenvolvidos. Profissionais precisam ser cada vez mais flexíveis para se adaptarem rapidamente e isso será essencial para quem quer manter no mercado, ressalta.

A especialista em carreira Gisélia Freitas concorda com Jaciara sobre a importância da atualização constante para se manter em alta na carreira. Para isso, ela orienta que um profissional não pode ficar mais de seis meses sem fazer algum curso. Há opções disponíveis na internet, inclusive oferecidos gratuitamente.

Aconselho que o profissional se mantenha atualizado sempre, incluindo ter conhecimento de tudo que está acontecendo em sua área, quais são as demandas e inovações que estão em alta no seu ramo de atuação. As empresas não querem mais um profissional meia-boca. Elas querem em seus quadros pessoas que estejam preocupadas com o desenvolvimento contínuo, que gosta de trabalhar, colocar a mão na massa e extremamente proativo, destaca.

Outra forma de estar apto para as novas profissões é ter um planejamento de carreira, paralelo às novas exigências do mercado.

Há uma necessidade urgente de todos os profissionais se tornarem tecnológicos. Apesar de toda digitalização, empatia, valores éticos, inteligência emocional, capacidade de se relacionar e de se adaptar às mudanças são características que vão se manter mesmo em um mundo digital. Todas as áreas precisam inovar e isso também ocorre com as empresas que querem se tornar mais competitivas. A inovação depende de pessoas, não de máquinas. Área financeira, comercial de gestão de pessoas sempre vão existir, mas o mercado agora quer um profissional com nova roupagem, afirma.

AS 21 PROFISSÕES DO FUTURO

Oficial de diversidade Assíduo analista de dados, profissional precisará interpretá-los da melhor maneira possível. Além disso, deve ser curioso, analítico e multitarefa. Hoje, esse profissional recebe o nome de cientista de dados. Profissional vai gerar flexibilidade para os usuários com o uso de aplicativos e infraestrutura, desenvolvidos dentro da empresa ou em ambientes de nuvem Investiga, acompanha, negocia e faz acordos sobre o fornecimento de produtos e serviços, para garantir o alinhamento nos contratos relacionados a questões éticas de um público estratégico O trabalho será próximo a áreas de vendas, marketing e sócios no segmento de inteligência artificial A computação em nuvem está gradualmente abrindo caminho para a próxima grande evolução: a edge computing, que desencadeia o potencial de dispositivos de hardware conectados e os descentraliza O profissional será responsável por passar um tempo com os clientes, e sua principal atividade vai ser prestar atenção no que eles dizem Profissional responsável por motivar a atividade física, melhorar a nutrição e fazer com que o indivíduo adote um estilo de vida mais saudável Responsável por examinar, diagnosticar, administrar e prescrever tratamentos para pacientes com o auxílio da inteligência artificial e de médicos acessíveis remotamente Profissional deverá trabalhar com informações que incluam dados dos cidadãos e dos recursos dos municípios Profissional vai criar e executar uma estratégia para aumentar o portfólio de produtos que envolvam a ciência da vida Profissional trabalha na colaboração entre homem e a máquina, responsável pela identificação de tarefas, processos, sistemas e experiências que possam ser melhorados com a tecnologia O profissional terá a função de um coach, e vai orientar sobre questões financeiras, os melhores investimentos e aplicações Com o avanço crescente do e-commerce, será necessário um profissional que vá até a casa do usuário, pegue suas medidas com um sistema digital e faça os ajustes necessários em suas roupas e sapatos comprados na web Trabalhará ao lado de equipes internas de finanças e relações públicas. Vai gerenciar e aumentar a presença pública e privada em toda a esfera financeira, e sempre trabalhar com transparência nas finanças de uma organização O profissional atuará na área de machine learning (aprendizado de máquina, em inglês), principalmente com a integração com o aspecto quântico Sherpas ajudam escaladores a subirem montanhas. No futuro, sherpas virtuais vão guiar consumidores pelas lojas virtuais, auxiliando em compras dentro de cenários complexos Profissional será responsável por monitorar e comercializar dados de pessoais, empresas e governos deixados na internet Profissional consultará uma série de públicos específicos, a mídia e fontes históricas para refazer e formular experiências do passado, para reduzir o estresse ou a ansiedade que a perda de memória provoca Ele vai projetar, escrever, criar, calibrar, construir e personalizar viagens em realidade aumentada para as pessoas Gerenciador de tráfego de veículos autônomos e de drones Profissional vai facilitar a rentabilidade e a produtividade de uma organização e, ao mesmo tempo, promoverá um ambiente de inclusão

Fonte: Cognizant