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Concurso

IBGE seleciona 208 temporários no ES para trabalhar em pesquisas

Editais do processo seletivo foram publicados nesta quarta-feira (10). Inscrições vão até 26 de março e os salários chegam a R$ 5,1 mil

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:11

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:11
Profissional do IBGE durante pesquisa
Profissional do IBGE durante pesquisa Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira (10) quatro editais para contratar temporariamente 6.500 pessoas para trabalhar nas pesquisas econômicas e sociodemográficas realizadas mensalmente pelo Instituto. O processo seletivo simplificado conta com oportunidades em todos os Estados do país e em mais de 500 municípios.
São oferecidas 5.623 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento (APM), 300 para agente de pesquisas por telefone (APT), 25 para supervisor de pesquisas e 552 para supervisor de coleta e qualidade. No Espírito Santo são 208 vagas, sendo 189 para APM e 19 vagas para supervisor de coleta e qualidade. (Veja por cidade no final da matéria)

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As inscrições começam nesta quinta-feira (11) e vão até o dia 26 de março, sendo que prazo se encerra no dia 31 para os editais exclusivos para o Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar nos sites do Cebraspe e do IBFC, bancas organizadoras pelos processos.
As vagas são temporárias e os contratos terão duração de até um ano, podendo esse prazo ser prorrogado, desde que o prazo total não ultrapasse três anos, de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.
Além dessas vagas, o IBGE ainda está com outro processo seletivo aberto, para contratação de mais de 200 mil trabalhadores temporários para atuarem no Censo 2021. Só para o Espírito Santo, neste seleção, são 4.061 vagas.
Quadro geral: seleção do IBGE
Crédito:
Para concorrer à função de supervisor de pesquisas, com remuneração de R$ 5.100,00, o candidato deve ter ensino superior completo. Já para as demais funções, cuja remuneração varia de R$ 1.345,00 a R$ 3.100,00, é exigido o ensino médio completo.
Para o cargo de Agente de Pesquisas por Telefone (APT), além do nível médio, o candidato deve ter experiência comprovada de pelo menos um ano em teleatendimento/telemarketing.

520 cidades com chances para agente de pesquisas

A função de agente de pesquisas e mapeamento tem remuneração de R$ 1.387,50 e jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Há 5.623 vagas disponíveis para esta função, distribuídas em 520 municípios em todos os Estados brasileiros.
As inscrições têm taxa no valor de R$ 33,98. O candidato poderá optar pelo município em que deseja concorrer à vaga e também aquele onde realizará a prova, dentre as opções disponíveis. Veja as vagas por Estado:
Seleção do IBGE: Vagas para agente de pesquisas e mapeamento
Crédito:
Seleção do IBGE: Vagas para supervisor de coleta e qualidade
Crédito:
O candidato precisa ter ensino médio completo, mas nenhuma experiência profissional é exigida. Entre as atribuições do cargo estão a visitação a domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística.
Ele irá agendar e realizar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários, além de dar suporte à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas, entre outras atividades.

PROVAS

A prova objetiva será aplicada nos municípios onde há vagas, no dia 2 de maio, das 13h às 17h.
Os conteúdos cobrados nas questões serão de Língua Portuguesa, de Matemática e Raciocínio Lógico, de Ética no Serviço Público, de Noções de Informática, de Noções de Administração e Situações Gerenciais e de Geografia.

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